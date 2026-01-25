Logo
Tajna tehnika Gordona Remzija: Ovako spremljena jaja nikada niste probali

Izvor:

B92

25.01.2026

18:11

Тајна техника Гордона Ремзија: Овако спремљена јаја никада нисте пробали
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Sigurno mislite da nije "neka velika nauka" ispržiti savršena jaja na oko, ali Gordon Remzi ima trik koji će vas oduševiti.

Kuvana, poširana, kao kajgana ili omlet – jaja su mnogima prvi izbor za doručak. Među favoritima je i jaje na oko, sa blago hrskavim ivicama i tečnim žumancem. Ako vam njegova priprema zadaje muke, trik slavnog kuvara Gordona Remzija mogao bi vam pomoći.

Kako Gordon Remzi priprema jaja na oko

Remzijeva metoda zasniva se na dva jednostavna koraka: dodavanju maslaca i načinu na koji rukuje tiganjem tokom pečenja. U hladan tiganj prvo sipa ulje i dodaje izdašan komad maslaca. On koristi tiganj od ugljeničnog čelika, ali jednako dobro će poslužiti i kvalitetan tiganj sa nelepljivim dnom.

@gordonramsayofficial An eggscellent tip for your weekend brunch plans from me ! #nextlevelkitchen ♬ original sound - Gordon Ramsay

Kada se maslac snažno zapjeni, u tiganj razbije jaja i začini ih. Remzi se drži soli, bibera i prstohvata čili pahuljica, ali začine slobodno prilagodite sopstvenom ukusu.

U tom trenutku maslac će se peniti, a ulje će vjerovatno i malo prskati – dakle, računajte na nešto nereda. Slijedi ključni dio: sklonite tiganj sa vatre i neprestano ga kružno okrećite zglobom. Iako zahtijeva malo pažnje, prizor je vrijedan truda – vruć maslac preliva bjelanca i peče ih ravnomjerno do savršene teksture. Maslac daje bogat ukus cijelom jelu, a žumanca dodatno obavija i čini ih još sočnijima.

Kada su bjelanca potpuno pečena, vratite tiganj na vatru. Ako želite da se do kraja držite Remzijeve verzije, jaja poprskajte sriracha sosom i Worcestershire sosom i poslužite ih na prepečenom hljebu sa maslacem.

Kombinacija je slana, aromatična i blago pikantna. Ipak, bez obzira na to kako ih na kraju začinite, ovu metodu svakako vrijedi isprobati – možda vam postane nova omiljena.

(b92)

