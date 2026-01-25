Tajna tehnika Gordona Remzija: Ovako spremljena jaja nikada niste probali

Izvor:
B92
25.01.2026
18:11
Sigurno mislite da nije "neka velika nauka" ispržiti savršena jaja na oko, ali Gordon Remzi ima trik koji će vas oduševiti.
Kuvana, poširana, kao kajgana ili omlet – jaja su mnogima prvi izbor za doručak. Među favoritima je i jaje na oko, sa blago hrskavim ivicama i tečnim žumancem. Ako vam njegova priprema zadaje muke, trik slavnog kuvara Gordona Remzija mogao bi vam pomoći.
Remzijeva metoda zasniva se na dva jednostavna koraka: dodavanju maslaca i načinu na koji rukuje tiganjem tokom pečenja. U hladan tiganj prvo sipa ulje i dodaje izdašan komad maslaca. On koristi tiganj od ugljeničnog čelika, ali jednako dobro će poslužiti i kvalitetan tiganj sa nelepljivim dnom.
Kada se maslac snažno zapjeni, u tiganj razbije jaja i začini ih. Remzi se drži soli, bibera i prstohvata čili pahuljica, ali začine slobodno prilagodite sopstvenom ukusu.
U tom trenutku maslac će se peniti, a ulje će vjerovatno i malo prskati – dakle, računajte na nešto nereda. Slijedi ključni dio: sklonite tiganj sa vatre i neprestano ga kružno okrećite zglobom. Iako zahtijeva malo pažnje, prizor je vrijedan truda – vruć maslac preliva bjelanca i peče ih ravnomjerno do savršene teksture. Maslac daje bogat ukus cijelom jelu, a žumanca dodatno obavija i čini ih još sočnijima.
Kada su bjelanca potpuno pečena, vratite tiganj na vatru. Ako želite da se do kraja držite Remzijeve verzije, jaja poprskajte sriracha sosom i Worcestershire sosom i poslužite ih na prepečenom hljebu sa maslacem.
Kombinacija je slana, aromatična i blago pikantna. Ipak, bez obzira na to kako ih na kraju začinite, ovu metodu svakako vrijedi isprobati – možda vam postane nova omiljena.
(b92)
