Spas za bubrege, napitak od ove žitarice za 10 dana „topi“ i izbacuje kamenčiće i toksine

Spas za bubrege. Proso djeluje tako što razbija kamenje, pesak i sediment u bubrezima. Takođe uspešno čisti bubrege od toksina.

Ovako ćete se rešiti svih bolnih problema. Napitak od ove biljke je spas za bubrege, u medicini se koristi od davnina.

Kada kamen prolazi kroz urinarni trakt, to može da bude veoma bolan proces. Međutim, zahvaljujući samo jednoj namirnici, možete se oslobodite ovog bola za kratko vrijeme.

Proso se u medicini koristi od pamtiveka, a njegovo blagotvorno dejstvo na organizam je nevjerovatno. Proso je hranljiva i zdrava žitarica koja veoma prija tijelu.

Što se tiče kamena u bubrezima, proso djeluje tako što razbija kamenje, pesak i sediment u bubrezima. Takođe uspešno čisti bubrege od toksina.

Za pripremu ovog pića potrebno je:

200 grama prosa,

2 litra vode,

veća šerpa

staklena tegla.

Priprema:

Uveče proso isperite u toploj vodi i ostavite da odstoji preko noći, pa ujutru proso prebacite u šerpu. Zagrejte dva litra vode do ključanja i prelijte proso.

Pokrijte šerpu i ostavite da odstoji cijeli dan. Uveče tečnost procedite i sipajte u staklenu teglu, pa zatvorite.

Ovaj napitak pijte svakog dana i tako 10 dana najmanje jednu čašu dnevno, ovo je spas za bubrege.

(krstarica)