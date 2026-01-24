Logo
Large banner

Spas za bubrege, napitak od ove žitarice za 10 dana „topi“ i izbacuje kamenčiće i toksine

Izvor:

Krstarica

24.01.2026

15:59

Komentari:

0
Бубрези
Foto: pexels/Mohamed_hassan

Spas za bubrege. Proso djeluje tako što razbija kamenje, pesak i sediment u bubrezima. Takođe uspešno čisti bubrege od toksina.

Ovako ćete se rešiti svih bolnih problema. Napitak od ove biljke je spas za bubrege, u medicini se koristi od davnina.

Kada kamen prolazi kroz urinarni trakt, to može da bude veoma bolan proces. Međutim, zahvaljujući samo jednoj namirnici, možete se oslobodite ovog bola za kratko vrijeme.

Proso se u medicini koristi od pamtiveka, a njegovo blagotvorno dejstvo na organizam je nevjerovatno. Proso je hranljiva i zdrava žitarica koja veoma prija tijelu.

Što se tiče kamena u bubrezima, proso djeluje tako što razbija kamenje, pesak i sediment u bubrezima. Takođe uspešno čisti bubrege od toksina.

Za pripremu ovog pića potrebno je:

200 grama prosa,

2 litra vode,

Пењароја

Košarka

Penjaroja: Očekuje nas težak meč protiv Igokee

veća šerpa

staklena tegla.

Priprema:

Uveče proso isperite u toploj vodi i ostavite da odstoji preko noći, pa ujutru proso prebacite u šerpu. Zagrejte dva litra vode do ključanja i prelijte proso.

Pokrijte šerpu i ostavite da odstoji cijeli dan. Uveče tečnost procedite i sipajte u staklenu teglu, pa zatvorite.

Ovaj napitak pijte svakog dana i tako 10 dana najmanje jednu čašu dnevno, ovo je spas za bubrege.

(krstarica)

Podijeli:

Tagovi:

urin

bubrezi

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: СДС ће поново изгубити пријевремене предсједничке изборе

Republika Srpska

Minić: SDS će ponovo izgubiti prijevremene predsjedničke izbore

1 h

4
Ђоан Пењароја, тренер Партизана

Košarka

Penjaroja: Očekuje nas težak meč protiv Igokee

1 h

0
Афроамериканац који је погубљен прије 70 година постхумно ослобођен

Svijet

Afroamerikanac koji je pogubljen prije 70 godina posthumno oslobođen

1 h

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp: Venecuelansku naftu prerađivaćemo u američkim rafinerijama

1 h

0

Više iz rubrike

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

Savjeti

Nemate ideju za današnji ručak? Pripremite pileću musaku i uživajte u čaroliji okusa

1 h

0
прање суђа кухиња

Savjeti

Zagorjele šerpe će uz ovaj trik zablistati kao nove

1 d

0
Желите се ријешити сала? Свако јутро на празан стомак пијте један напитак

Savjeti

Želite se riješiti sala? Svako jutro na prazan stomak pijte jedan napitak

1 d

0
Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба

Savjeti

Ako patite od nesanice, poslužite se ovim bakinim trikom: Spavaćete kao beba

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

59

Tramp zaprijetio Kanadi carinama od 100 odsto

16

55

Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

16

50

Jovanu Deliću određen pritvor

16

43

Makron traži hitno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

16

29

Ministarstvo poljoprivrede o problemima mljekara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner