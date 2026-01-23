Ako patite od nesanice, poslužite se ovim bakinim trikom: Spavaćete kao beba

Izvor:
Ovaj bakin trik sa jastukom garantuje da ćete spavati kao beba, čak i nakon najstresnijeg dana!
Ako vas muči nesanica, hroničan stres ili teško zaspite, niste sami! Ako je to slučaj, donosimo vam prirodan i jednostavan trik koji su koristile i naše bake, a koji nauka danas potvrđuje. Riječ je o moćnoj lavandi!
Lavanda – naziv potiče od latinske riječi „lavare“ – (oprati, ispirati) je zimzeleni žbun porijeklom sa Mediterana. Pored eteričnog ulja, cvjetovi lavande sadrže i korisne tanine, kumarine (koji imaju umirujuće dejstvo), fitosterole (koji jačaju imunitet) i antocijanine. Svi ovi sastojci čine lavandu savršenim prirodnim sedativom.
Pokazalo se da lavanda ima snažan smirujući efekat na nervni sistem, što je potvrdio niz istraživanja. Ako patite od nesanice ili teško zaspite, isprobajte ovaj jednostavan trik sa jastukom: stavite suvo cvijeće i listove lavande ispod jastuka.
Da bi nam duže služili, vrijedi ih staviti u malu platnenu torbu. Ne samo da će spavaća soba lijepo mirisati, već ćete se osjećati opušteno. Garantujemo da će vam biti mnogo lakše da zaspite, čak i nakon napornog i teškog dana.
Samo nekoliko udisaja i spavate kao beba!
