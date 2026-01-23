Logo
Ове двије државе очекују температуре до -46 степени

23.01.2026

08:34

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

Дијелови Тексаса, Оклахоме и сјеверних држава САД суочавају се са изузетно хладним таласом, а метеоролози упозоравају да температуре могу да падну и до минус 46 степени Целзијуса у неким дијеловима Минесоте и Сјеверне Дакоте.

Хладан ваздух из Канаде праћен је масивном, вишедневном зимском олујом која пријети обилним снијегом, леденом кишом и потенцијално катастрофалном штетом на инфраструктурним објектима, пренио је АП.

У Тексасу и Оклахоми припреме су у току - комуналне службе у Хјустону ангажовале су 3.300 радника за хитне интервенције, док је Министарство саобраћаја Оклахоме посуло ауто-путеве и међудржавне путеве сољу.

Ледена киша и сусњежица већ су забиљежене у Њу Мексику, док метеоролози предвиђају до 30 центиметара снијега дуж трасе олује од Оклахоме преко Вашингтона, Њујорка и Бостона.

облачно-временска прогноза

Друштво

Данас мало топлије него претходних дана

Очекује се да ће ледени талас и снијег оптеретити далеководе и гране дрвећа, што може да изазове вишедневне нестанке струје, а метеоролози упозоравају да су путеви и тротоари потенцијално опасни још и сљедеће недјеље.

У подручјима попут Чикага и Де Мојна школе су отказале наставу, док су становници обезбјеђивали основне залихе - хљеб, млијеко, генераторе и гријаче.

Гувернер Тексаса Грег Абот рекао је да електроенергетски систем "никада није био јачи", алудирајући на претходне велике нестанке струје, док су гувернери Џорџије и Мисисипија прогласили ванредно стање.

Авио-компаније су отказале стотине летова заказаних за данас и сутра, укључујући аеродроме у Даласу, Атланти, Оклахома Ситију и Талси.

Метеоролози упозоравају да мјеста са најгорим временом могу да буду дефинисана тек када олуја стигне, а грађани се позивају на опрез и останак код куће уколико је то могуће.

