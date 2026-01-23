Logo
Large banner

Ingrid pustoši Francusku: Vjetar nosi sve pred sobom, talasi kao zgrade

Izvor:

Tanjug

23.01.2026

08:40

Komentari:

0
Ингрид пустоши Француску: Вјетар носи све пред собом, таласи као зграде
Foto: Pexel/Sebastian Voortman

Oluja Ingrid donijela je danas zapadnom francuskom departmanu Finister u regionu Bretanje jake vjetrove, obilne padavine i priobalne poplave. Tri departmana su pod narandžastim meteoalarmom, sa rizikom od višestrukih vremenskih nepogoda, prenosi televizija BFM.

Meteo-Frans je zabilježio vjetrove do 136 kilometara na čas u Uesanu i Finisteru, dok su drugi udari dostigli 119 kilometara na čas u Bel Il an Meru i 112 kilometara na čas u oblasti Groa u Morbijanu.

Padavine su dostigle nivo od 23,8 milimetara u Kemperu, a očekuje se dodatnih između 10 i 30 milimetara tokom dana na već zasićenom tlu.

снијег-хладноћа-лед-

Svijet

Ove dvije države očekuju temperature do -46 stepeni

Najveći talasi, visoki do 10 metara, registrovani su na obali Finistera i Morbijana. Tri rijeke - Laita, Blave i Ust ostaju pod narandžastim meteorološkim upozorenjem, sa kontinuiranim porastom nivoa vode, posebno u Morbijanu.

Oluja Ingrid usledila je nedjelju dana nakon oluje Goreti, koja je već izazvala štete u regionu. Očekuje se postepeno smanjenje vetrova i padavina do kraja dana, ali je rizik od poplava i oštećenja na obali i infrastrukturi i dalje visok.

Podijeli:

Tagovi:

Francuska

Oluja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ове двије државе очекују температуре до -46 степени

Svijet

Ove dvije države očekuju temperature do -46 stepeni

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Teška nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen, ima povrijeđenih

3 h

0
Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

Svijet

Unuk blokirao vrata, pa nasmrt pretukao baku

3 h

0
Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир

Svijet

Tramp: Italija i Poljska razmatraju pristup Odboru za mir

3 h

0

Više iz rubrike

Ове двије државе очекују температуре до -46 степени

Svijet

Ove dvije države očekuju temperature do -46 stepeni

3 h

0
Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

Svijet

Unuk blokirao vrata, pa nasmrt pretukao baku

3 h

0
Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир

Svijet

Tramp: Italija i Poljska razmatraju pristup Odboru za mir

3 h

0
Орбан: Брисел не жели мир

Svijet

Orban: Brisel ne želi mir

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner