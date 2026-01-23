Ingrid pustoši Francusku: Vjetar nosi sve pred sobom, talasi kao zgrade

Oluja Ingrid donijela je danas zapadnom francuskom departmanu Finister u regionu Bretanje jake vjetrove, obilne padavine i priobalne poplave. Tri departmana su pod narandžastim meteoalarmom, sa rizikom od višestrukih vremenskih nepogoda, prenosi televizija BFM.

Meteo-Frans je zabilježio vjetrove do 136 kilometara na čas u Uesanu i Finisteru, dok su drugi udari dostigli 119 kilometara na čas u Bel Il an Meru i 112 kilometara na čas u oblasti Groa u Morbijanu.

Padavine su dostigle nivo od 23,8 milimetara u Kemperu, a očekuje se dodatnih između 10 i 30 milimetara tokom dana na već zasićenom tlu.

Najveći talasi, visoki do 10 metara, registrovani su na obali Finistera i Morbijana. Tri rijeke - Laita, Blave i Ust ostaju pod narandžastim meteorološkim upozorenjem, sa kontinuiranim porastom nivoa vode, posebno u Morbijanu.

Oluja Ingrid usledila je nedjelju dana nakon oluje Goreti, koja je već izazvala štete u regionu. Očekuje se postepeno smanjenje vetrova i padavina do kraja dana, ali je rizik od poplava i oštećenja na obali i infrastrukturi i dalje visok.