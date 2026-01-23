Velike evropske zemlje žele da se sukob u Ukrajini nastavi, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

- Brisel ne želi mir, barem ne u Ukrajini, i to je problem - naglasio je Orban u intervjuu za italijanski list "Korijere dela sera".

Društvo Srpska bogatija za 23 bebe

On je ocijenio da Evropa čini sve što može da podrži nastavak sukoba, prenio je TASS.

Orban je u više navrata oštro kritikovao EU zbog stava u vezi sa pronalaženjem rješenja za ukrajinsku krizu.

Zanimljivosti Dva para u horoskopu koji se ludo vole, ali su toksični jedno za drugo

Budimpešta odbija da učestvuje u finansiranju i naoružavanju ukrajinskog režima, jer vjeruje da to samo produžava sukob u Ukrajini.