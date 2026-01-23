Izvor:
23.01.2026
Velike evropske zemlje žele da se sukob u Ukrajini nastavi, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.
- Brisel ne želi mir, barem ne u Ukrajini, i to je problem - naglasio je Orban u intervjuu za italijanski list "Korijere dela sera".
On je ocijenio da Evropa čini sve što može da podrži nastavak sukoba, prenio je TASS.
Orban je u više navrata oštro kritikovao EU zbog stava u vezi sa pronalaženjem rješenja za ukrajinsku krizu.
Budimpešta odbija da učestvuje u finansiranju i naoružavanju ukrajinskog režima, jer vjeruje da to samo produžava sukob u Ukrajini.
