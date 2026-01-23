Logo
Orban: Brisel ne želi mir

Izvor:

SRNA

23.01.2026

08:07

Komentari:

0
Орбан: Брисел не жели мир
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Velike evropske zemlje žele da se sukob u Ukrajini nastavi, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

- Brisel ne želi mir, barem ne u Ukrajini, i to je problem - naglasio je Orban u intervjuu za italijanski list "Korijere dela sera".

Беба

Društvo

Srpska bogatija za 23 bebe

On je ocijenio da Evropa čini sve što može da podrži nastavak sukoba, prenio je TASS.

Orban je u više navrata oštro kritikovao EU zbog stava u vezi sa pronalaženjem rješenja za ukrajinsku krizu.

Љубав дејт

Zanimljivosti

Dva para u horoskopu koji se ludo vole, ali su toksični jedno za drugo

Budimpešta odbija da učestvuje u finansiranju i naoružavanju ukrajinskog režima, jer vjeruje da to samo produžava sukob u Ukrajini.

