Opet pucnjava u BiH: Napadač se nije dobro proveo

Autor:ATV
24.03.2026
22:49
Komentari:0
U mostarskom naselju Zalik u utorak naveče, 24. marta, nešto prije 20 časova došlo je do pokušaja razbojništva u jednoj trgovini.
Prema izjavama svjedoka naoružani i maskirani muškarac je ušao u lokalnu trgovinu s puškom, te pokušao izvršiti razbojništvo.
U naguravanju s prodavačicom ispaljeno je nekoliko metaka, ali na sreću niko nije povrijeđen, javlja Hercegovina.info.
Portal navodi kako su kupci i komšije priskočili radnici u pomoć, te se razbojnik udaljio u nepoznatom pravcu.
Na terenu su pripadnici policije, a uviđaj kojim se utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta izvršili su pripadnici krim-policije PU Mostar.
Provode se dalje mjere i radnje kako bi se otkrio počinilac.
Pokušaj razbojništva medijima je potvrdila Ilijana Miloš, portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije
Više detalja očekuje se nakon uviđaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h16
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
59
22
52
22
49
22
45
Trenutno na programu