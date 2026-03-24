Opet pucnjava u BiH: Napadač se nije dobro proveo

U mostarskom naselju Zalik u utorak naveče, 24. marta, nešto prije 20 časova došlo je do pokušaja razbojništva u jednoj trgovini.

Prema izjavama svjedoka naoružani i maskirani muškarac je ušao u lokalnu trgovinu s puškom, te pokušao izvršiti razbojništvo.

U naguravanju s prodavačicom ispaljeno je nekoliko metaka, ali na sreću niko nije povrijeđen, javlja Hercegovina.info.

Portal navodi kako su kupci i komšije priskočili radnici u pomoć, te se razbojnik udaljio u nepoznatom pravcu.

Potvrda policije

Na terenu su pripadnici policije, a uviđaj kojim se utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta izvršili su pripadnici krim-policije PU Mostar.

Provode se dalje mjere i radnje kako bi se otkrio počinilac.

Pokušaj razbojništva medijima je potvrdila Ilijana Miloš, portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije

Više detalja očekuje se nakon uviđaja.