Predsjednik Planinarskog društva podlegao povredama: U saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede

Predsjednik Planinarskog kluba "Goražde – Maglić" Zajko Šovšić preminuo je danas u Sarajevu od povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 7. februara dogodila na putu Sarajevo – Pale, u mjestu Lapišnica.

Šovšić je druga žrtva saobraćajne nesreće, budući da je na licu mjesta smrtno stradala Azra Softić, prenose federalni mediji.

Nesreća se dogodila kada se kombi, u kojem se nalazilo sedam goraždanskih planinara sudario s kamionom.

Povrijeđeni su prevezeni na u Klinički centar u Sarajevu, gdje je Šovšić i preminuo.