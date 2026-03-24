Predsjednik Planinarskog društva podlegao povredama: U saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede

Autor:ATV
24.03.2026
18:49
Predsjednik Planinarskog kluba "Goražde – Maglić" Zajko Šovšić preminuo je danas u Sarajevu od povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 7. februara dogodila na putu Sarajevo – Pale, u mjestu Lapišnica.
Šovšić je druga žrtva saobraćajne nesreće, budući da je na licu mjesta smrtno stradala Azra Softić, prenose federalni mediji.
Nesreća se dogodila kada se kombi, u kojem se nalazilo sedam goraždanskih planinara sudario s kamionom.
Povrijeđeni su prevezeni na u Klinički centar u Sarajevu, gdje je Šovšić i preminuo.
