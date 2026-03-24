Predsjednik Planinarskog društva podlegao povredama: U saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede

24.03.2026

18:49

Једна особа је погинула, а осам повријеђено у судару комбија и камиона на путу Сарајево-Пале у мјесту Лапишница, рекла је Срни портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.
Predsjednik Planinarskog kluba "Goražde – Maglić" Zajko Šovšić preminuo je danas u Sarajevu od povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 7. februara dogodila na putu Sarajevo – Pale, u mjestu Lapišnica.

Šovšić je druga žrtva saobraćajne nesreće, budući da je na licu mjesta smrtno stradala Azra Softić, prenose federalni mediji.

Nesreća se dogodila kada se kombi, u kojem se nalazilo sedam goraždanskih planinara sudario s kamionom.

Povrijeđeni su prevezeni na u Klinički centar u Sarajevu, gdje je Šovšić i preminuo.

Извоз јаја повећан за 84 одсто

Саво Минић у Народној скупштини најавио сет закона за повећање плата и милионе за помоћ грађанима

Драшко Станивуковић се огласио након привођења у Хрватској

Ако примјетите ову промјену на пилећем месу, одмах га баците у смеће

Наставља се суђење Кецмановићима: Коста свједочи у поступку против његових родитеља

Детаљи удеса у Српској: Има повријеђених у судару трактора и аута

Predsjednik Planinarskog društva podlegao povredama: U saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede

