Detalji udesa u Srpskoj: Ima povrijeđenih u sudaru traktora i auta

24.03.2026
Jedna osoba povrijeđena je u sudaru traktora i automobila u mjestu Hrnčići na magistralnom putu Konjević Polje-Bratunac, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.
Saobraćajna nezgoda dogodila se u 15.10 časova, a povrijeđeno lice se javilo u Bolnicu Zvornik na medicinsko zbrinjavanje.
Na toj dionici je potpuno obustavljen saobraćaj dok traje uviđaj.
