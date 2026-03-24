Detalji udesa u Srpskoj: Ima povrijeđenih u sudaru traktora i auta

Jedna osoba povrijeđena je u sudaru traktora i automobila u mjestu Hrnčići na magistralnom putu Konjević Polje-Bratunac, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 15.10 časova, a povrijeđeno lice se javilo u Bolnicu Zvornik na medicinsko zbrinjavanje.

Na toj dionici je potpuno obustavljen saobraćaj dok traje uviđaj.