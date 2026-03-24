Prizori zastrašujući: Teška nesreća u BiH, kamion prevrnut

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u poslijepodnevnim satima u mjestu Vrtoče između Bihaća i Bosanskog Petrovca.

Na mjestu nesreće su prizori zastrašujući. Kamion se prevrnuo nasred puta, pa je saobraćaj potpuno obustavljeno.

Međutim, još uvijek nema informacija da li je neko u ovom udesu povrijeđen.

Takođe, ne zna se ni kako je tačno došlo do nesreće, a više informacija trebalo bi da bude poznato nakon uviđaja i uklanjanja kamiona sa puta.