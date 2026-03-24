"Volio bih da sam ja bio na njegovom mjestu" Završne riječi na suđenju za policijsku potjeru u kojoj je poginuo policajac

24.03.2026

12:46

"Волио бих да сам ја био на његовом мјесту" Завршне ријечи на суђењу за полицијску потјеру у којој је погинуо полицајац

Mislim da nije bilo crveno svjetlo, radio sam svoj posao. Izgubio sam prijatelja i najviše bih volio da sam bio na mjestu nastradalog kolege.

Ovo je u Okružnom sudu u Banjaluci rekao policijski službenik Aleksandar Vuković (32), optužen da je tokom policijske potjere za odbjeglim vozačem službenim vozilom izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo njegov kolega, policajac Miodrag Savić.

Tužilaštvo je u završnim riječima istaklo da su izvedeni dokazi i saslušani svjedoci u potpunosti utvrdili činjenično stanje opisano u optužnici.

– Utvrđeno je da je optuženi ušao u raskrsnicu iako je to tada svjetlosnom signalizacijom bilo zabranjeno – rekla je u završnoj riječi tužilac Nataša Aničić.

Dodala je da je optuženi postupao sa eventualnim umišljajem.

S druge strane, odbrana smatra da tužilaštvo nije dokazalo krivicu optuženog.

– Niko od navedenih svjedoka nije se mogao sa sigurnošću izjasniti da li je bilo crveno svjetlo. Ističemo da postoje i olakšavajuće okolnosti. Nesreća je nastala dok je bio na službenoj dužnosti, a i sam je zadobio teške povrede i ima određen stepen invaliditeta. Optuženi Vuković i nastradali Savić zajedno su pohađali Policijsku akademiju i zasnovali radni odnos u istoj policijskoj stanici. Pokušao je stupiti u kontakt sa porodicom, ali do toga nije došlo, ne njegovom krivicom. Otac je dvoje maloljetne d‌jece i ranije nije osuđivan – rekao je advokat Borko Kresoja i zatražio oslobađajuću presudu ili blažu kaznu.

Punomoćnik porodice nastradalog Savića, Bojana Pepić, izjavila je da su izvedeni dokazi potvrdili sve navode iz optužnice, piše Srpskainfo.

– Iz svih tih činjenica i dokaza proizilazi istina da je došlo do gubitka jednog života. Ostajemo kod imovinsko-pravnog zahtjeva, ali to nije pokušaj vrednovanja života, već pravni mehanizam predviđen za nadoknadu štete – rekla je Pepićeva. Kod zahtjeva za nadoknadu štete ostao je i oštećeni Marko Vujmilović, koji je u nesreći zadobio teške tjelesne povrede.

Presuda će biti izrečena u petak, 27. marta.

Nesreća se dogodila 8. juna 2024. godine u 1.41 u banjalučkom naselju Lazarevo, na raskrsnici Bulevara Milutina Milankovića i ulice Knjaza Miloša. Tužilaštvo Vukoviću na teret stavlja krivično d‌jelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Prema optužnici, Vuković je upravljao službenim vozilom „škoda oktavija“, u vlasništvu MUP Republike Srpske, i kretao se iz pravca Zalužana prema Rebrovcu.

-Kretao se nepropisnom brzinom od 76,5 kilometara na čas u naseljenom mjestu, gd‌je je ograničenje 50 kilometara na čas. Pri tome je, sa uključenom plavom svjetlosnom signalizacijom, pokušavao sustići „pasata“. Nije zaustavio automobil, iako je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, svjestan da ulaskom u raskrsnicu, protivno izričitoj zabrani, može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost živote ljudi, te je pristao na nastupanje takve posljedice – navodi se u optužnici.

Prilikom prolaska kroz raskrsnicu udario je u „golf“, kojim je upravljao Marko Vujmilović (25) iz Laktaša, a potom i u metalni stub semafora, gd‌je se vozilo zaustavilo.

– Usljed toga je saputnik u njegovom vozilu, Miodrag Savić, zadobio teške tjelesne povrede više organa i organskih sistema, usljed kojih je preminuo na mjestu nesreće. Saputnik u istom vozilu, Ratko Crljić, zadobio je lakše tjelesne povrede, dok je Marko Vujmilović zadobio teške tjelesne povrede opasne po život – navodi se u optužnici.

