Užas u Mostar: Maskirani napali vozača, zapalili auto

Grupa maskiranih osoba napala je vozača, a potom zapalila vozilo u napadu koji se dogodio u utorak ujutro na magistralnom putu M-17 u mjestu Potoci kod Mostara.

Nekoliko osoba s fantomkama zaustavilo je vozilo na putu, nakon čega su palicama i bakljama razbili vozilo i fizički nasrnuli na vozača.

Za sada nema službenih informacija o povrijeđenima niti o razlozima napada, a okolnosti događaja bitće poznate nakon policijskog uviđaja.