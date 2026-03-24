Užas u Mostar: Maskirani napali vozača, zapalili auto

24.03.2026
Grupa maskiranih osoba napala je vozača, a potom zapalila vozilo u napadu koji se dogodio u utorak ujutro na magistralnom putu M-17 u mjestu Potoci kod Mostara.
Nekoliko osoba s fantomkama zaustavilo je vozilo na putu, nakon čega su palicama i bakljama razbili vozilo i fizički nasrnuli na vozača.
Za sada nema službenih informacija o povrijeđenima niti o razlozima napada, a okolnosti događaja bitće poznate nakon policijskog uviđaja.
Napad na M17 pic.twitter.com/9PGIsGZRoN— Bljesak.info (@Bljesak) March 24, 2026
