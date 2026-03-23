Osuđena "kućna pomoćnica" iz BiH koja je ojadila austrijskog penzionera

U Regionalnom sudu u Ajzenštatu osuđena je državljanka Bosne i Hercegovine koja se teretila da je na “perfidan” način prevarila, sad već pokojnog, austrijskog penzionera.

Kako prenose mediji, žrtva ove žene i njenih pomagača bio je dobroćudni penzioner (72) iz Burgenlanda koji je navodno, bez svog znanja, podizao kredite i izgubio cjelokupnu ušteđevinu. Radi se o sumi od više od 50.000 evra.

Protagonistkinja ovog kriminalnog poduhvata je udovica iz BiH (53), koja je bila kućna pomoćnica ovom penzioneru. Inače, pomoć mu je bila neophodna jer se oporavljao o moždanog udara.

A, prevara je izvedena ljeta, 2022. godine kada se ovom penzioneru na vratima pojavio posrednik za kredite, koji je odigrao ulogu "simpatičnog prijatelja". Riječ je o Srbinu (50) koji je, kasnije će se ispostaviti, bio saučesnik državljanke BiH. Nedugo zatim, već pri sljedećoj nenajavljenoj posjeti, isti čovjek se pojavio kao "sudski izvršitelj".

Nije jasno da li ga je penzioner prepoznao. Navodno, kućna pomoćnica je bila u dugovima i samo joj je ovaj penzioner mogao pomoći.

Dizao kredite u više gradova

Uz pomoć „vozača“, koji se takođe našao pred sudom, penzionera su vozili po bankama u Beču i Salcburgu. Tamo je nesvjesno potpisivao ugovore o kreditima. Ukupna suma je 50.000 evra, a možda i veća. Osim toga, bio je primoran da finansira automobil za sina 53-godišnjakinje, vrijedan 17.500 evra.

Problem je što je žrtva preminula februara, 2023. godine i mnoge njegove izjave, koje je dao policiji tokom prvobitnog saslušanja, nemoguće je provjeriti.

Druga žrtva

Navodno, pored austrijskog penzionera, uspjela je da prevari i svog komšiju, koji je gajio određena osjećanja prema njoj. Ona mu je rekla da joj "sudski izvršitelji" prijete ako u roku od dva dana ne uplati 25.000 evra. On je isto tako otišao i podigao kredit i dao joj novac.

Ovaj Austrijanac tvrdi da mu je od januara 2023. do marta 2026. skinuto je ukupno 39 mjesečnih rata po 420 evra. Ostaje još oko 23.500 evra duga. (sa kamata ovaj Austrijanac mora da vrati ukupno 39.800 evra)

Dvije i po godine zatvora

Sud je ženi, ne samo zbog ranijih presuda, izrekao 30 mjeseci bezuslovnog zatvora.

"Sudski izvršitelj“ je dobio 21 mjesec, od čega sedam bezuslovno. "Vozač" i njen sin su oslobođeni. Presuda nije pravosnažna, pišu Nezavisne novine.