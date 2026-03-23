Užas u Hercegovini: Nožem ubio muškarca

U mjestu Počitelj Brdo kod Čapljine danas, 23. marta se dogodilo ubistvo, potvrdila je Ilijana Miloš, portparol Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako je navela Miloš, Policijskoj upravi Čapljina danas je u 14.55 prijavljen napad nožem nakon čega je na lice mjesta upućena policija.

Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da je smrtno stradao V.B. (60).

a lice mjesta je odmah pozvana ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Čapljina, međutim, dežurni ljekar je samo mogao konstatovati smrt, piše Avaz.

Osumnjičeni za ubistvo je M.J. (59) koji je uhapšen.

Uviđaj na licu mjesta su pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.