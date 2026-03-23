Ogromna tuga u domu poznate voditeljke RTS-a

Ivona se od njega oprostila potresnom objavom na društvenim mrežama, uz fotografiju i riječi koje su mnoge dirnule.

"Moj tata. Nije više sa nama, ali kao da jeste. Tu je, oko mene, hrabar i nasmijan. Tata, mnogo te volim", napisala je voditeljka.

Ubrzo nakon objave, uslijedili su brojni komentari podrške i saučešća kolega, prijatelja i vjernih gledalaca, koji su joj uputili riječi utjehe u ovim teškim trenucima.

Iako je Ivona Pantelić godinama jedno od najprepoznatljivijih lica televizije, njen otac nije bio dio javnog života. Bio je mašinski inženjer, porijeklom iz Aranđelovca, a u Beograd je došao na studije, gdje je upoznao svoju suprugu, Ivoninu majku.

Voditeljka je u više navrata isticala koliko joj je porodica važna i koliko su joj roditelji bili najveći oslonac. Sa posebnom emocijom u više navrata je govorila o ocu, koji joj je pružao podršku od samog početka karijere, ali i u privatnom životu.

Jedan od detalja koji je često pominjala jeste i to da joj je upravo otac, kao nagradu za diplomiranje na Šumarskom fakultetu, kupio prvi automobil - gest koji nikada nije zaboravila, prenosi "Telegraf".