Uhapšeni Banjalučani, zaplijenjeni kokain i pare

Dvojica Banjalučana uhapšena su u velikoj akciji MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Gradiška u kojoj je zaplijenjena velika količina kokaina i novca.

U akciji su uhapšeni N.M. i B.K, oba iz Banja Luke, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili KD "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

U pretresu jedne lokacije u Banjaluci i vozila koje koriste uhapšeni oduzeto je oko 150 grama opojne droge kokain, manja količina opojne droge marihuana i hašiš, oko 8.500,00 KM, silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Osim toga, pretresen je i terena u bližoj okolini lokacije koju su koristili uhapšeni, a tom prilikom pronađeno je 1,215 grama bruto mase kokaina.

"Nakon završene kriminalističke obrade lica lišena slobode će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata u nadležnost i dalje postupanje OJT Banjaluka", kažu iz MUP-a Srpske.