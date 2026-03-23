Epilog haosa u Stocu: Sukobilo se oko 300 osoba, dvoje uhapšeno

Lica V. Č. /33/ i N. R. /42/ uhapšena su u Stocu nakon sukoba u kojem je učestvovalo 250 do 300 osoba, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema nezvaničnim informacijama, na kružnom toku na prilazu Stocu u subotu, 21. marta, iscrtan je mural posvećen Vukovaru i hrvatskim simbolima koji je preko noći uništen, a juče je na drugom kružnom toku ispisan mural posvećen Srebrenici.

Nakon toga došlo je do fizičkog sukoba.

Portparol kantonalnog MUP-a Ilijana Miloš rekla je da je policija juče dobila dojavu o narušavanju javnog reda i mira i da je nakon utvrđivanja okolnosti i identifikaciji učesnika uhapsila ova dva lica.

Ona je dodala da u incidentu, koji se dogodio oko 18.30 časova, nije bilo povrijeđenih.

- Trenutno stanje je pod kontrolom i pod nadzorom policije, a policijski službenici rade na utvrđivanju identiteta učesnika narušavanja javnog reda i mira - navela je Miloš.