Epilog haosa u Stocu: Sukobilo se oko 300 osoba, dvoje uhapšeno

23.03.2026
11:14
Komentari:0
Lica V. Č. /33/ i N. R. /42/ uhapšena su u Stocu nakon sukoba u kojem je učestvovalo 250 do 300 osoba, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Prema nezvaničnim informacijama, na kružnom toku na prilazu Stocu u subotu, 21. marta, iscrtan je mural posvećen Vukovaru i hrvatskim simbolima koji je preko noći uništen, a juče je na drugom kružnom toku ispisan mural posvećen Srebrenici.
Nakon toga došlo je do fizičkog sukoba.
Portparol kantonalnog MUP-a Ilijana Miloš rekla je da je policija juče dobila dojavu o narušavanju javnog reda i mira i da je nakon utvrđivanja okolnosti i identifikaciji učesnika uhapsila ova dva lica.
Ona je dodala da u incidentu, koji se dogodio oko 18.30 časova, nije bilo povrijeđenih.
- Trenutno stanje je pod kontrolom i pod nadzorom policije, a policijski službenici rade na utvrđivanju identiteta učesnika narušavanja javnog reda i mira - navela je Miloš.
