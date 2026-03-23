Logo
Large banner

Epilog haosa u Stocu: Sukobilo se oko 300 osoba, dvoje uhapšeno

23.03.2026

11:14

Komentari:

0
Foto: Facebook

Lica V. Č. /33/ i N. R. /42/ uhapšena su u Stocu nakon sukoba u kojem je učestvovalo 250 do 300 osoba, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema nezvaničnim informacijama, na kružnom toku na prilazu Stocu u subotu, 21. marta, iscrtan je mural posvećen Vukovaru i hrvatskim simbolima koji je preko noći uništen, a juče je na drugom kružnom toku ispisan mural posvećen Srebrenici.

столац туча

Hronika

Obračun Hrvata i Bošnjaka u Stocu, objavljen i snimak

Nakon toga došlo je do fizičkog sukoba.

Portparol kantonalnog MUP-a Ilijana Miloš rekla je da je policija juče dobila dojavu o narušavanju javnog reda i mira i da je nakon utvrđivanja okolnosti i identifikaciji učesnika uhapsila ova dva lica.

rotacija policija rs mup rs

BiH

Haos u Stocu: Sukob više desetina ljudi, nosili obilježja tzv. "Armije BiH"

Ona je dodala da u incidentu, koji se dogodio oko 18.30 časova, nije bilo povrijeđenih.

- Trenutno stanje je pod kontrolom i pod nadzorom policije, a policijski službenici rade na utvrđivanju identiteta učesnika narušavanja javnog reda i mira - navela je Miloš.

Podijeli:

Tagovi :

Stolac

Tuča

Armija BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

Hronika

Hapšenje u Banjaluci: "Pala" dva lica zbog krađe auta, vozila vraćena vlasnicima

3 h

1
Ухапшен Бањалучанин: "Мртав пијан" напао полицајца у кафићу

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: "Mrtav pijan" napao policajca u kafiću

3 h

0
Обрачун Хрвата и Бошњака у Стоцу, објављен и снимак

Hronika

Obračun Hrvata i Bošnjaka u Stocu, objavljen i snimak

6 h

4
Драма у Сарајеву: Туча више особа испред кафића, чак се и пуцало?

Hronika

Drama u Sarajevu: Tuča više osoba ispred kafića, čak se i pucalo?

15 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

33

Andrić za ATV: Vodimo računa o ispravnosti opreme

13

27

Ko je prisluškivao Sijarta? Orban naredio istragu

13

25

Kovačević: Srpska nije protiv smanjenja akciza, ali mora se raditi prema Ustavu i zakonu

12

55

Dodik: U pripremi novi model podrške da se vrati dio sredstava od akciza na gorivo

12

52

Veljko Paunović otkrio zašto Aleksandar Katai i Jovan Milošević nisu na spisku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner