Logo
Large banner

Drama u Sarajevu: Tuča više osoba ispred kafića, čak se i pucalo?

22.03.2026

21:51

Komentari:

0
Драма у Сарајеву: Туча више особа испред кафића, чак се и пуцало?
Foto: ATV

U ulici Zahira Panjete večeras je došlo do drame nakon verbalnog sukoba koji je prerastao u fizički obračun više osoba ispred jednog ugostiteljskog objekta.

- U 18:50 sati PU Novo Sarajevo je obaviještena da je u ulici Zahira Panjete, u ugostiteljskom objektu došlo do verbalne rasprave više lica, koja su napustila unutrašnjost objekta i svađu, a potom i fizički obračun nastavili ispred kafića - potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Policijska patrola je na licu mjesta zatekla i zadržala više osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem.

Prema preliminarnim informacijama, jedan od učesnika, koji se takođe nalazi pod kontrolom policije, ispalio je hitac u vazduh.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac, dok policijski službenici nastavljaju rad na terenu i utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Pucnjava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ако пролазите кроз Швајцарску будите спремни, стиже нови намет

Svijet

Ako prolazite kroz Švajcarsku budite spremni, stiže novi namet

3 h

0
Примјећују ли купци повећање цијена?

Republika Srpska

Primjećuju li kupci povećanje cijena?

3 h

0
Израел одобрио копнену операцију!

Svijet

Izrael odobrio kopnenu operaciju!

3 h

0
Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"

BiH

Haos u Stocu: Sukob više desetina ljudi, nosili obilježja tzv. "Armije BiH"

3 h

0

Više iz rubrike

Све већа мистерија смрти жене чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Hronika

Sve veća misterija smrti žene čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru

1 d

0
Хамдија Алукић ухапшен у Америци због оптужби за ратне злочине

Hronika

Hamdija Alukić uhapšen u Americi zbog optužbi za ratne zločine

2 d

2
Policija Republike Srpske MUP Republike Srpske

Hronika

Užas u Čajniču: Brat pretukao sestru, sjeo na nju i šamarao je, majka pokušala da je spasi

2 d

0
Далибор из БиХ чекићем оштетио пет полицијских возила, напао и полицију

Hronika

Dalibor iz BiH čekićem oštetio pet policijskih vozila, napao i policiju

2 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

24

Protest prevoznika: Pripadnici MUP-a Srpske neće dozvoliti blokade u saobraćaju

23

21

Dajković za ATV: Crna Gora nije slobodna

23

08

Vlada o protestu prevoznika: MUP Srpske da spriječi blokade graničnih prelaza

22

24

Zvezda savladala Partizan: "Pukla stotka" u Areni!

22

00

Preliminarni rezultati: On je novi gradonačelnik Pariza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner