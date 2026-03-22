Drama u Sarajevu: Tuča više osoba ispred kafića, čak se i pucalo?

U ulici Zahira Panjete večeras je došlo do drame nakon verbalnog sukoba koji je prerastao u fizički obračun više osoba ispred jednog ugostiteljskog objekta.

- U 18:50 sati PU Novo Sarajevo je obaviještena da je u ulici Zahira Panjete, u ugostiteljskom objektu došlo do verbalne rasprave više lica, koja su napustila unutrašnjost objekta i svađu, a potom i fizički obračun nastavili ispred kafića - potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Policijska patrola je na licu mjesta zatekla i zadržala više osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem.

Prema preliminarnim informacijama, jedan od učesnika, koji se takođe nalazi pod kontrolom policije, ispalio je hitac u vazduh.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac, dok policijski službenici nastavljaju rad na terenu i utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta.