Dalibor iz BiH čekićem oštetio pet policijskih vozila, napao i policiju

20.03.2026

16:47

Далибор из БиХ чекићем оштетио пет полицијских возила, напао и полицију
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Savski venac, uhapsili su Dalibora M. (45), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinio krivična d‌jela uništenje i oštećenje tuđe stvari te sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Prema navodima policije, osumnjičeni je jučer oko 18 sati, na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici, čekićem oštetio pet službenih vozila.

Tokom intervencije policijskih službenika pokušao ih je napasti čekićem, nakon čega je savladan i uhapšen.

U ovom incidentu povrijeđen je jedan policijski službenik kojem je ukazana ljekarska pomoć.

Daliboru M. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti predat Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Svjedoci događaja navode da je d‌jelovao izuzetno uznemireno i agresivno, te da je nasumično udarao po vozilima, ne obazirući se na prisustvo policijskih službenika i prolaznika, prenosi Blic.

