Bilbord u Banjaluci Aleša Majkića: Hvala svima koji nisu izbrisali moj broj

Banjalučane je na kružnom toku kod kampusa dočekao zanimljiv bilbord Aleša Majkića koji poručuje da ga je sud nakon procesa od devet godina oslobodio i zahvaljuje se svima koji u međuvremenu nisu izbrisali njegov broj.

"Nakon završetka maratonskog procesa od 9 godina, sud je nedvosmisleno potvrdio moju nevinost. Hvala svima onima koji u međuvremenu nisu izbrisali moj broj", u potpisu Aleš Majkić.

Ko je Aleš Majkić?

Aleš Majkić, direktor firme "Optel", oslobođen je optužbi za krivično djelo izdavanja čeka i sredstva bezgotovinskog plaćanja bez pokrića u suđenju nekadašnjem ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislavu Jovičiću.

Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, pravosnažno je oslobođen optužbe da je nesavjesnim radom oštetio MUP za 260.000 KM.

Presudu je donio Okružni sud u Banjaluci koji je žalbu tužilaštva odbio kao neosnovanu, te potvrdio prvostepenu presudu koju je nakon ponovljenog suđenja izrekao Osnovni sud u Banjaluci.

Maratonski proces počeo 2017. godine

Ovaj maratonski proces počeo je 2017. godine kada je protiv Jovičića i Majkića podignuta optužnica, a prvo ročište je održano 2019. godine. Postupak je tri puta počinjao ispočetka zbog čestih odgoda, kao i izmjene sudskog vijeća. Prva presuda je donesena u aprilu 2023. kada su obojica optuženih takođe oslobođeni optužbe. Presuda je potom ukinuta i postupak je vraćen na novo suđenje, da bi optuženi ponovo bili oslobođeni optužbe, što je sada pravosnažno potvrđeno odlukom Okružnog suda u Banjaluci.

Jovičiću se na teret stavljalo da je u ime MUP-a RS sa ”Optelom” potpisao ugovor o nabavci opreme za UKT sistem radio veza po kome je toj firmi avansno isplaćeno 260.445 KM, ali oprema nikada nije isporučena.

Zaključeno vansudsko poravnanje

Optužnicom Jovičiću se na teret stavljalo da je kao ministar unutrašnjih poslova, 23. septembra 2013. propustio dužnost nadzora da se u Ugovor unese odredba koja se odnosi na bankarsku garanciju, a radi obezbjeđenja izvršenja ugovorene obaveze (povrat avansa).

"Iako je znao da "Optel" posluje sa gubitkom Jovičić je s njima zaključio ugovor na osnovu koga je MUP RS na račun "Optela" avansno platio 260.445 KM, ali oprema nije isporučena čime je za MUP nastupila imovinska šteta", navodilo se u optužnici.

Nakon što oprema nije isporučena drugooptuženi Majkić je 2. septembra 2014. godine kao direktor "Optela" u svojstvu dužnika zaključio sporazum o vansudskom poravnanju sa MUP RS kao povjerioca koga je zastupao Jovičić, a radi povrata uplaćenog avansa od 260.445 KM plus zatezna kamata u iznosu od 42.149 KM.