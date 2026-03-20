Tramp NATO saveznicima: Kukavice, ovo ćemo vam zapamtiti

Tenzije na Bliskom istoku nastavljaju da rastu. Iran je u više talasa napadao sjever Izraela balističkim raketama, dok su izraelski avioni bombama zasipali Teheran.

U napadu dronovima pogođena je kuvajtska rafinerija Mina al Ahmadi. Saudijska Arabija upozorava da će cijena nafte preći 180 dolara za barel ukoliko se sukobi na Bliskom istoku nastave. Američki predsjednik Donald Tramp obrušio se na saveznike u NATO-u zbog nedostatka podrške ratu protiv Irana, nazivajući dugogodišnje saveznike SAD "kukavicama“.

Tramp: Bez SAD NATO je papirni tigar, saveznici su kukavice, zapamtićemo to

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kritikovao je danas saveznike u NATO-u zbog, kako je naveo, odbijanja da učestvuju u operacijama protiv Irana i poručio da će Vašington "zapamtiti" takvo ponašanje.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži naveo da je NATO bez Sjedinjenih Američkih Država "papirni tigar" i da su saveznici "kukavice" jer nisu željeli da učestvuju u borbi za zaustavljanje "nuklearnog Irana".