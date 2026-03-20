Logo
Large banner

Braća Milinković Savić ponovo u dresu Srbije

20.03.2026

15:48

Komentari:

0
Вања Милинковић савић гол из пенала
Foto: Tanjug/AP/Altaf Qadri

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Španije i Saudijske Arabije.

Paunović je na Instagram nalogu Fudbalskog saveza pročitao imena i prezimena fudbalera na koje računa za predstojeće prijateljske susrete.

Srbija će 27. marta odigrati meč protiv Španije u Viljarealu na stadionu "Keramika", a četiri dana kasnije će dočekati Saudijsku Arabiju u Bačkoj Topoli na "TSC areni".

Spisak Srbije za predstojeće mečeve:

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut);

Odbrana: Kosta Nedeljković (Lajpcig), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Nikola Milenković (Notingem forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Aleksa Terzić (Salcburg);

Vezni red: Aleksandar Stanković (Briž), Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab al Ahli), Saša Lukić (Fulam), Vanja Dragojević (Partizan), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Petar Stanić (Ludogorec), Filip Kostić (Juventus), Veljko Birmančević (Hetafe), Mijat Gaćinović (AEK), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Njegoš Petrović (Vojvodina);

Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Kanzas siti), Petar Ratkov (Lacio).

Na spisku selektora pored braće Milinković-Savić, Gaćinovića i Joveljića koji su povratnici u nacionalni tim, nalaze se i petorica igrača iz Superlige Srbije.

Zbog povreda, selektor Paunović za ove dvije utakmice neće moći da računa na Dušana Vlahovića, Andriju Živkovića i Luku Ilića.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner