Tragedija: Tijelo žene pronađeno u ventilacionom otvoru

ATV

20.03.2026

15:28

Трагедија: Тијело жене пронађено у вентилационом отвору
Tijelo nepoznate ženske osobe pronađeno je u petak, 20. marta, oko 12.30 časova u ventilacionom otvoru jedne stambene zgrade na Vračaru, saznaje "Telegraf.rs".

Tragedija se dogodila na uglu ulica Vojislava Ilića i Žičke. Prema prvim informacijama, sumnja se da je nesrećna žena u ovaj otvor upala prije nekoliko dana, od kada joj se gubio svaki trag, dodaje pomenuti portal.

Nakon prijave da je osoba upala u otvor, nadležne službe su otpočele pretragu terena.

Nažalost, danas nešto poslije podneva, tijelo je locirano u ventilacionom sistemu zgrade, koji je na ovoj lokaciji lako dostupan sa ulice.

Na lice mjesta odmah je izašla ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt.

Policija na terenu, uviđaj u toku

Pripadnici policije trenutno vrše uviđaj na mjestu nesreće.

Бањалука, РП Југ 3

Banja Luka

Najavljena tužba protiv grada: Gradonačelnik Banjaluke da odustane

Još uvijek nije zvanično potvrđen identitet stradale žene, kao ni tačne okolnosti pod kojima je došlo do pada u duboki ventilacioni otvor.

Tijelo će biti prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

