Poznati detalji smrti Čak Norisa: Bio hitno hospitalizovan

20.03.2026

16:05

Чак Норис
Foto: Tanjug/AP Photo/Larry Papke, File

Legendarni glumac Čak Noris je preminuo u 86. godini , a razlog hospitalizacije nikada nije otkriven, a glumac je samo nekoliko dana ranije trenirao i družio se sa prijateljima.

Osamdesetšestogodišnji Čak Noris bio je hospitalizovan na ostrvu Havaji, međutim tačan razlog odlaska u bolnicu i problema je imao nije otkriven.

Ipak, Čak je preminuo nedugo nakon što se pojavila vijest da je završio u bolnici, prenosi TMZ.

Navodno se da se zdravstveni problem dogodio iznenada, a prema izveštajima, ranije te nedjelje Čak Noris je trenirao na Havajima sa prijateljima.

Nekoliko dana ranije, objavio je posljednju objavu na Instagramu povodom svog rođendana.

Jedan njegov prijatelj izjavio je da je nedavno razgovarao s njim telefonom, tokom čega su se smijali i šalili.

Čak je 10. marta proslavio svoj 86. rođendan. Tada je podijelio video na kojem sparinguje sa trenerom, pokazujući dobro zdravlje i fizičku spremnost.

Čak Noris je imao blistavu karijeru

Njegova karijera počela je da raste sedamdesetih godina, kada se pojavio uz Brusa Lija u filmu "Put zmaja".

Kasnije je glumio u filmovima "Nestao u akciji" i "Delta odred", koji su postigli veliki uspjeh.

Njegova popularnost ponovo je porasla tokom 2000-ih zahvaljujući mimovima "Činjenice o Čaku Norisu", koji su preuveličavali njegovu snagu i izdržljivost.

Iako se posljednjih godina povukao iz javnosti, zadržao je vjernu publiku na internetu.

Nakon vijesti o njegovoj smrti, fanovi su se oglasili na internetu i uputili poruke podrške.

"Počivaj u miru, Čak! Danas smo izgubili američku legendu", napisao je jedan fan.

Drugi je dodao: "Nedostajaćeš nam, Čak Noris".

