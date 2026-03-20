Poznati detalji smrti Čak Norisa: Bio hitno hospitalizovan

20.03.2026
16:05
Komentari:0
Legendarni glumac Čak Noris je preminuo u 86. godini , a razlog hospitalizacije nikada nije otkriven, a glumac je samo nekoliko dana ranije trenirao i družio se sa prijateljima.
Osamdesetšestogodišnji Čak Noris bio je hospitalizovan na ostrvu Havaji, međutim tačan razlog odlaska u bolnicu i problema je imao nije otkriven.
Ipak, Čak je preminuo nedugo nakon što se pojavila vijest da je završio u bolnici, prenosi TMZ.
Navodno se da se zdravstveni problem dogodio iznenada, a prema izveštajima, ranije te nedjelje Čak Noris je trenirao na Havajima sa prijateljima.
Vicevi
Vic dana: Čak Noris i Mile Kitić
Nekoliko dana ranije, objavio je posljednju objavu na Instagramu povodom svog rođendana.
Jedan njegov prijatelj izjavio je da je nedavno razgovarao s njim telefonom, tokom čega su se smijali i šalili.
Čak je 10. marta proslavio svoj 86. rođendan. Tada je podijelio video na kojem sparinguje sa trenerom, pokazujući dobro zdravlje i fizičku spremnost.
Njegova karijera počela je da raste sedamdesetih godina, kada se pojavio uz Brusa Lija u filmu "Put zmaja".
Kasnije je glumio u filmovima "Nestao u akciji" i "Delta odred", koji su postigli veliki uspjeh.
Scena
Reputacija ratnika: Šta je Čak Noris radio u Koreji?
Njegova popularnost ponovo je porasla tokom 2000-ih zahvaljujući mimovima "Činjenice o Čaku Norisu", koji su preuveličavali njegovu snagu i izdržljivost.
Iako se posljednjih godina povukao iz javnosti, zadržao je vjernu publiku na internetu.
Nakon vijesti o njegovoj smrti, fanovi su se oglasili na internetu i uputili poruke podrške.
"Počivaj u miru, Čak! Danas smo izgubili američku legendu", napisao je jedan fan.
Drugi je dodao: "Nedostajaćeš nam, Čak Noris".
(b92)
Najnovije
Najčitanije
18
26
18
10
18
09
18
07
18
04
Trenutno na programu