Umrla prva supruga Čaka Norisa: Poznato od čega je bolovala

Izvor:

Informer

22.12.2025

10:50

Умрла прва супруга Чака Нориса: Познато од чега је боловала
Foto: Printscreen/Youtube/Conan

Preminula je Dajan Holeček (84), prva supruga slavnog glumca i majstora borilačkih vještina Čaka Norisa koja se godinama borila sa demencijom.

Imala je 84 godine, a umrla je mirno u svom domu u Teksasu, nakon dugogodišnje borbe sa demencijom. Vijest o njenoj smrti u nedjelju je za TMZ potvrdio njen sin, glumac Majk Noris.

Njena smrt duboko je pogodila porodicu, ali, kako ističu, donijela je i izvjesno olakšanje jer je njena patnja okončana.

"Zahvalni smo što više ne pati. Bila je najbolja mama. Bili smo neizmjerno srećni što smo je imali", rekao je Majk Noris.

Oglasio se i 85-godišnji Čak Noris, koji je istakao da je "duboko ožalošćen" zbog smrti bivše supruge, sa kojom je i nakon razvoda ostao u bliskim i prijateljskim odnosima.

amerika zastava pixabay

Region

Tramp poslao obavještenje u Podgoricu i Skoplje: Imaju manje od mjesec

"Nakon 30 godina braka, uspjeli smo da pronađemo način da ostanemo bliski prijatelji, a te godine prijateljstva značile su mi sve na svijetu. Dajan je bila nevjerovatna osoba. Bila je ljubazna, inteligentna i živjela je život punim plućima", napisao je Noris u emotivnoj objavi na Fejsbuku i dodao:

"Njeno prisustvo u mom životu nikada neće biti zaboravljeno. Bila je i brižna i posvećena majka našim sinovima, Majku i Eriku, koji su joj uvek bili najveći ponos. Čak i kada su nam se životi razišli, nastavili smo da duboko brinemo jedno o drugom i zauvijek ću čuvati uspomene koje smo zajedno stvorili".

Ljubav iz školskih dana

Dajan i Čak upoznali su se krajem pedesetih godina prošlog vijeka, dok su pohađali srednju školu Nort Haj u kalifornijskom Toransu. Vjenčali su se 1958. godine, kada je on imao 18, a ona 17 godina. U braku su dobili dva sina - Majka i Erika Norisa, bivšeg vozača NASCAR-a.

Njihov odnos ozbiljno je poljuljan 1963. godine, kada je Noris, tokom službe u američkom ratnom vazduhoplovstvu, imao vanbračnu aferu iz koje je rođena ćerka Dina, a da pritom nije otkrio da je oženjen.

Dok je Čak Noris gradio uspješnu holivudsku karijeru, Dajan se povremeno pojavljivala uz njega na javnim događajima, ali je uglavnom vodila povučen život, daleko od medijske pažnje. Par se razišao 1988. godine, a razvod je zvanično okončan godinu dana kasnije, nakon tri decenije braka.

ILU-BEBA-140925

Zdravlje

Za mame koje ne mogu bez jutarnjeg rituala: Da li kafa i dojenje idu jedno uz drugo

Čak Noris se ponovo oženio 1998. godine, kada je stupio u brak sa manekenkom Đinom O'Keli, sa kojom je 2001. dobio blizance. Nije poznato da li se Dajan Holeček ikada ponovo udavala nakon razvoda.

Iza sebe je ostavila dva sina i sedmoro unučadi, prenosi Informer.

