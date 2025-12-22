Kako izgraditi povjerenje u vezi?

Retroaktivna ljubomora odnosi se na snažne, često opsesivne osjećaje ljubomore, tjeskobe i nesigurnosti vezane uz prošle romantične ili seksualne veze sadašnjeg partnera. Iako većina ljudi povremeno osjeti ljubomoru u vezi, problem nastaje kada nas partnerova prošlost počne stalno proganjati i narušavati sadašnji odnos.

Stvarna prijetnja

Za razliku od klasične ljubomore, retroaktivna ljubomora ne temelji se na stvarnoj prijetnji. Riječ je o mislima, slikama i scenarijima iz prošlosti koji stvaraju unutrašnji nemir, iako ti odnosi odavno više ne postoje.

Stručnjaci ističu da su korijeni retroaktivne ljubomore najčešće povezani s ličnom nesigurnošću. Ona se često javlja kod osoba s niskim samopouzdanjem, koje imaju sklonost uspoređivanju s bivšim partnerima i pritom umanjuju vlastitu vrijednost.

Čest uzrok je i strah od napuštanja, odnosno bojazan da niste “dovoljni” i da bi se partner mogao vratiti nekome iz svoje prošlosti. Uz to, prisutna je i idealizacija ranijih veza, pri čemu se bivši odnosi zamišljaju kao savršeniji, strastveniji ili sretniji nego što su u stvarnosti bili. U nekim slučajevima, ovi osjećaji mogu prerasti u opsesivne misli koje poprimaju obilježja opsesivno-kompulzivnih obrazaca ponašanja.

Rad na sebi

Prevladavanje ovih osjećaja zahtijeva svjestan rad na sebi i na odnosu. Važno je prihvatiti da je ljubomora normalna ljudska emocija i pokušati razumjeti šta se krije iza nje, umjesto da je potiskujete ili se zbog nje sramite.

Otvorena i mirna komunikacija s partnerom, bez optuživanja i uz korištenje „ja“ izjava, može pomoći u izražavanju vlastitih nesigurnosti i strahova. Fokus je korisno preusmjeriti na sadašnjost i na sebe, podsjećajući se da je partner s vama jer to želi, te jačati samopouzdanje kroz vlastite interese i zajedničke uspomene.

Postavljanje digitalnih granica, poput prestanka praćenja bivših partnera na društvenim mrežama, važan je korak u brizi o mentalnom zdravlju. Takođe, vježbanje zahvalnosti i prihvatanje partnerove prošlosti kao dijela njegovog životnog puta može smanjiti osjećaj prijetnje i donijeti veći unutarnji mir.