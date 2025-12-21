Logo
Large banner

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

Izvor:

Telegraf

21.12.2025

13:50

Komentari:

0
Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Pet godina veze, planovi za budućnost i osjećaj sigurnosti - sve se srušilo u jednom trenutku, kada je jedna mlada žena odlučila da posluša intuiciju.

Ejmi (28) je posljednjih šest meseci imala osjećaj da se njen partner mijenja.

Lukas Aca

Scena

Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Počeo je da radi do kasno u noć, postao je distanciran, a na poruke i pozive odgovarao je sa velikim zakašnjenjem.

Iako nije imala konkretan dokaz da nešto nije u redu, unutrašnji nemir nije prestajao.

Kako više nije znala kome da se obrati, odlučila se na potez koji će joj zauvijek promijeniti život.

Pomoć sa radija i privatni detektiv

Ejmi se javila u poznatu australijsku radio-emisiju u kojoj radio-stanica angažuje privatnog detektiva kako bi razriješila sumnje slušalaca.

Ponudu je prihvatila, a slučaj je preuzeo privatni istražitelj Dejv. U početku, kako kaže, sve je djelovalo potpuno normalno, bez ikakvih znakova prevare.

Neobični tragovi i jedno poznato mjesto

Situacija se promijenila kada je Dejv ispratio Ejminog dečka do jednog stana koji se izdavao preko platforme Airbnb.

Ejmi je potvrdila da je taj objekat u vlasništvu njegove porodice i da je i sama učestvovala u upravljanju rezervacijama.

fond pio rs

Društvo

Fond PIO pozvao osiguranike: Javite se što prije

Kada je privatni detektiv pregledao nalog, primijetio je nešto čudno - česte, jednonoćne rezervacije, svaka pod drugim imenom, za razliku od uobičajenih višednevnih boravaka.

"U mom poslu, ovakvi obrasci su obično znak da se nešto krije", objasnio je Dejv.

Jedna od takvih rezervacija bila je zakazana baš za to veče.

Noć koja je otkrila istinu

Te večeri, Ejmin dečko joj je rekao da radi prekovremeno.

Međutim, detektiv ga je vidio kako napušta kancelariju i oko 20:30 stiže do stana. Automobil nije parkirao ispred kuće, već u ulici, a ušao je na sporedni ulaz, očigledno pokušavajući da izbjegne kameru na glavnim vratima.

Manje od pola sata kasnije, stigao je crveni automobil. Iz njega je izašla žena sličnih godina i brzo ušla na isti ulaz.

Градска управа-Бањалука

Banja Luka

Sjene prošlosti nad Gradskom upravom: Otac Stanivukovićeve saradnice hapšen zbog krađe mladunaca roda

Ubrzo je stigla i dostava hrane, a potom se do ranih jutarnjih sati ništa nije dešavalo.

Oko 1:30 poslije ponoći, par je zajedno napustio kuću.

"Vidio sam ga kako ispraća ženu do njenog automobila, a zatim ulazi u svoj. U tom trenutku sam uspio da ih fotografišem", rekao je privatni detektiv.

"Imao je ruku oko nje i to nije bio kratak pozdrav. Tu je bilo prave bliskosti", dodao je.

Slom pred mikrofonom

Kada je Ejmi vidjela fotografiju, slomila se. U suzama je napustila emisiju, pokušavajući da shvati šta joj se upravo dogodilo, prenosi "Telegraf".

Sutradan se vratila u program i tada je uslijedio još veći šok.

Pred zaprepašćenim voditeljima, Ejmi je otkrila da misteriozna žena nije nepoznata - već njena najbolja prijateljica, koju poznaje još od srednje škole.

Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

"I dalje nisam skupila hrabrost da se suočim s njim", priznala je.

"Ne mogu ništa da uradim. U šoku sam. Znam da ću jednog dana biti zahvalna što sam istinu saznala sada, a ne kasnije. Ali sada me srce strašno boli. Bolje da me je prevario sa muškarcem", dodala je ona.

Radio-stanica je saopštila da Ejmi pruža podršku nakon bolnog saznanja i da će joj obezbijediti razgovore sa psihologom, navodi "Dejli mejl".

Podijeli:

Tagovi:

prevara

preljuba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Тањир испразни или казну плати": Ресторани увели строга правила

Svijet

"Tanjir isprazni ili kaznu plati": Restorani uveli stroga pravila

33 min

0
Милена Симић

Porodica

Mileni iz Bijeljine doktori rekli da ne smije rađati mušku djecu

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Pucnjava u BiH: Usred vožnje otvorili vatru na čovjeka

42 min

0
Дирљиво: Пјевачица открила шта јој је посљедње написао Саша Поповић

Scena

Dirljivo: Pjevačica otkrila šta joj je posljednje napisao Saša Popović

58 min

0

Više iz rubrike

Зашто мушкарци остављају "добре" жене?

Ljubav i seks

Zašto muškarci ostavljaju "dobre" žene?

1 d

0
Зачин који имате у кухињи озбиљно подиже либидо

Ljubav i seks

Začin koji imate u kuhinji ozbiljno podiže libido

3 d

0
Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

Ljubav i seks

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

4 d

0
Затражила развод након 25 година брака јер јој је муж појео посљедње парче торте

Ljubav i seks

Zatražila razvod nakon 25 godina braka jer joj je muž pojeo posljednje parče torte

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

13

59

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

13

50

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

13

45

Makron želi dijalog sa Putinom

13

34

"Tanjir isprazni ili kaznu plati": Restorani uveli stroga pravila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner