Logo
Large banner

U ovoj zemlji poreske dugove umjesto službenika određivaće robot

Izvor:

Agencije

22.12.2025

10:42

Komentari:

0
Робот
Foto: pexels/Pavel Danilyuk

U ovoj zemlji poreske dugove umjesto službenika određivaće robot

Ministarstvo pravde Estonije namjerava da zakonom posebno propiše koje odluke kompjuterski programi mogu da donose umjesto ljudi, a koje ne mogu, čime bi umjesto službenika u toj zemlji poreske dugove mogao da utvrđuje robot, prenio je danas estonski javni servis ERR.

Prema planu Ministarstva pravde, iznos zakasnjelog plaćanja poreza u budućnosti bi mogao da zavisi od unaprijed programiranog algoritma, koji bi predviđao kako robot treba da odluči u jednoj ili drugoj situaciji.

Između ostalog, robotu bi takođe bilo dozvoljeno da odlučuje u situacijama kada donošenje odluke zahtijeva mjerenje ili izbor između nekoliko opcija.

Љубавни пар

Ljubav i seks

Kako izgraditi povjerenje u vezi?

Dok je do sada službenik mogao da procijeni da li i u kojoj mjeri treba da se naplati kamata za zakasnjelo plaćanje od poreskog obveznika koji kasni, u budućnosti bi to mogao da uradi i algoritam.

U Estoniji informacioni sistemi već donose automatske odluke, kao što su obračun povraćaja poreza na dohodak ili određivanje dječjeg dodatka. To znači da sistem provjerava starost djeteta i mjesto prebivališta i određuje dodatak bez direktnog učešća službenika.

Prema planu Ministarstva pravde, vlasti mogu automatizovane administrativne procedure učiniti podrazumijevanom opcijom za ljude, ali ne i obavezom.

Podijeli:

Tagovi:

Robot

porez

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како изградити повјерење у вези?

Ljubav i seks

Kako izgraditi povjerenje u vezi?

1 h

0
Новогодишња јелка лампице украси

Savjeti

Jelku okitite ovog datuma i 2026. će vam biti najuspješnija godina do sada

2 h

0
За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго

Zdravlje

Za mame koje ne mogu bez jutarnjeg rituala: Da li kafa i dojenje idu jedno uz drugo

1 h

0
Провјерени трик за чишћење прозора: Биће чисти за 2 минута без рибања и хемије

Savjeti

Provjereni trik za čišćenje prozora: Biće čisti za 2 minuta bez ribanja i hemije

2 h

0

Više iz rubrike

Предвиђали су нам апокалипсу: Зашто стално страхујемо од краја свијета?

Nauka i tehnologija

Predviđali su nam apokalipsu: Zašto stalno strahujemo od kraja svijeta?

3 h

0
Фејсбук тестира нову претплату, ево колико ће коштати

Nauka i tehnologija

Fejsbuk testira novu pretplatu, evo koliko će koštati

14 h

0
Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

ChatGPT sada ima prodavnicu aplikacija

21 h

0
Бањалука, загађење ваздуха

Nauka i tehnologija

Šta je smog: Kako nastaje i kakve su posljedice

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

12

23

Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

12

17

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner