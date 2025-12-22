U ovoj zemlji poreske dugove umjesto službenika određivaće robot

Ministarstvo pravde Estonije namjerava da zakonom posebno propiše koje odluke kompjuterski programi mogu da donose umjesto ljudi, a koje ne mogu, čime bi umjesto službenika u toj zemlji poreske dugove mogao da utvrđuje robot, prenio je danas estonski javni servis ERR.

Prema planu Ministarstva pravde, iznos zakasnjelog plaćanja poreza u budućnosti bi mogao da zavisi od unaprijed programiranog algoritma, koji bi predviđao kako robot treba da odluči u jednoj ili drugoj situaciji.

Između ostalog, robotu bi takođe bilo dozvoljeno da odlučuje u situacijama kada donošenje odluke zahtijeva mjerenje ili izbor između nekoliko opcija.

Ljubav i seks Kako izgraditi povjerenje u vezi?

Dok je do sada službenik mogao da procijeni da li i u kojoj mjeri treba da se naplati kamata za zakasnjelo plaćanje od poreskog obveznika koji kasni, u budućnosti bi to mogao da uradi i algoritam.

U Estoniji informacioni sistemi već donose automatske odluke, kao što su obračun povraćaja poreza na dohodak ili određivanje dječjeg dodatka. To znači da sistem provjerava starost djeteta i mjesto prebivališta i određuje dodatak bez direktnog učešća službenika.

Prema planu Ministarstva pravde, vlasti mogu automatizovane administrativne procedure učiniti podrazumijevanom opcijom za ljude, ali ne i obavezom.