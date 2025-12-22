Predviđali su nam apokalipsu: Zašto stalno strahujemo od kraja svijeta?

Prošlo je 13 godina od kada smo, prema nekim tumačenjima, trebali da “nestanemo u apokalipsi” koju su, navodno, predvideli Maje.

Ipak, 22. decembar 2012. godine - kao i svaki naredni, osvanuli su bez dramatičnog kraja. Histerija oko majanskog kalendara samo je jedna u dugom nizu najava “sudnjeg dana” koje su plašile čovječanstvo.

Stručnjaci pokušali da utišaju glasine

Panika oko 21. decembra 2012. temeljila se na nerazumijevanju majanske kulture i njihovog kalendara, prenosi 24sata.

Taj datum označavao je kraj velikog ciklusa od 13 baktuna, odnosno perioda od otprilike 5125 godina u njihovom kalendaru dugog brojanja. Za Maje, to nije bio smak svijeta, već završetak jedne ere i početak nove, slično kao što mi slavimo prelaz iz stare u Novu godinu.

Stručnjaci su godinama pokušavali da utišaju glasine. Nacionalni institut za antropologiju i istoriju iz Meksika isticao je da od 15.000 registrovanih majanskih tekstova, samo dva spominju 2012. godinu, i nijedan ne predviđa apokalipsu.

“Ne postoji proročanstvo za 2012. godinu. To je marketinška zabluda”, izjavio je tada Erik Velaskez, stručnjak za hijeroglife iz Meksika.

Istraživač Sven Gronemejer objasnio je da se datum zapravo odnosio na “povratak Bolon Joktea”, majanskog boga stvaranja i rata. Datum je bio "odraz dana stvaranja", a ne “dana uništenja”.

Brojne teorije o katastrofi

Kako se bližio “kraj” pojavljivalo se sve više teorija o tome kako će do njega doći. Jedna je govorila o misterioznoj planeti Iks, poznatoj kao Nibiru, koja se navodno “skriva u Sunčevom sistemu” i koja će se “sudariti sa Zemljom”.

NASA je, međutim, jasno poručila da bi takva planeta bila vidljiva godinama unaprijed i da ona ne postoji.

Drugi su se bojali ogromne solarne oluje koja će “uništiti električnu mrežu i spržiti Zemlju”. Iako takve oluje postoje, solarni maksimum (vrhunac aktivnosti Sunca) bio je predviđen za 2013. i pokazao se slabijim od prosjeka.

Uz to, pojedini su predviđali “kataklizmične potrese”, kao i “pomeranje Zemljine ose”, ali geolozi su potvrdili da se tektonska aktivnost nije značajno mijenjala, te da je 2012. godina bila prosječna po broju potresa.

Strah od apokalipse kroz istoriju

Strah od apokalipse nije ništa novo. Kroz istoriju, ljudi su mnogo puta sa uvjerenjem čekali kraj.

Davne 1806. godine u engleskom Lidsu, paniku je izazvala kokoška koja je, navodno, izlegla jaja sa natpisom "Hrist dolazi". Mnogo ljudi je došlo da vidi “čudo”, sve dok nije otkriveno da je vlasnik ispisivao poruke na jajima i vraćao ih u kokošinjac.

Tokom 1910. godine, prolazak Halejeve komete izazvao je masovnu histeriju. Novine su, podstaknute pričom da rep kometa sadrži otrovni plin cijanogen, širile panične naslove poput “Kometa bi mogla ubiti sav život na Zemlji”.

Ljudi su kupovali plinske maske i “tablete protiv kometa”, iako su naučnici uveravali da je koncentracija plina u svemiru zanemarljiva.

Antropolozi i sociolozi objašnjavaju da u vremenima ekonomske, političke i društvene nesigurnosti ljudi traže velike odgovore i utehu u ideji da iza svega stoji neki viši, “nevidljivi plan”.

“Gotovo kao da tražite dokaze o nadolazećoj apokalipsi. Mislim da se to takođe vezuje uz mnogo neizvesnosti koja danas postoji u našem svetu”, smatra antropolog Vejd Dejvis.

I tako, strah od “kraja svijeta” neprestano menja oblik, ali ostaje trajno prisutan među ljudima.

