Jovana je prva Srpkinja koja će primiti rusku vakcinu protiv raka: Za liječenje joj nedostaje 65.000 evra

Jovana Aleksić iz Trstenika je prva Srpkinja koja će primiti revolucionarnu rusku terapiju protiv raka kože, a za liječenje u Rusiji koje košta 100.000 evra nedostaje joj još 65.000.

- Bila sam u petom mjesecu trudnoće kada sam primjetila da se na lijevoj ruci pojavio neobičan mladež. Uklonjen je poslije nekoliko mjeseci 2018. i tada se činilo da je sve u redu. A onda prošle godine ljekari otkrivaju metastaze na plućima i mozgu. Pet puta sam bila na gama nožu, prošla brojne imunoterapije, ali ništa nije pomoglo, na mozgu su se stalno javljale nove promjene! Posljednja nada mi je ruska vakcina. Ipak, ja sam optimista i jerujem da ću se iz Rusije vratiti kao - pobjednica! – priča za Kurir Jovana Aleksić koja će primiti revolucionarnu rusku vakcinu protiv raka kože razvijenu u Institutu Gamaleja u Moskvi, pod pokroviteljstvom Vladimira Putina, predsjednika Ruske Federacije.

Dva do tri mjeseca poslije porođaja javila se dermatologu u domu zdravlja u Pirotu, gradu u kojem se udala. Ljekari su savjetovali hirurško uklanjanje mladeža. Uzorak je poslat na analizu u Niš. Tri nedjelje kasnije stigla je dijagnoza koja je šokirala i nju i cijelu njenu porodicu - maligni melanom.

- O raku kože nisam znala gotovo ništa. Nisam mogla da poverujem da se to dešava meni - prisjeća se.

Liječenje je nastavila u Beogradu, na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Godine 2018. preventivno su joj odstranjeni limfni čvorovi ispod lijevog pazuha. Nalazi su bili uredni. Kontrole su se nizale - prvo na tri, potom na šest mjeseci. Sve je izgledalo dobro.

A onda je došla 2024. i redovna kontrola na kojoj je otkrivena metastaza na desnom plućnom krilu. Tumor markeri su bili povišeni. Urađen je magnet glave - i novi šok - čak 15 metastaza na mozgu.

- Znala sam da je loše, ali nisam mogla da prihvatim. Samo nedjelju kasnije bilo ih je već 17 – sjeća se Jovana.

Onkolozi predlažu gama nož.

- Najprije su zračena dva najveća tumora, a potom i nekoliko manjih. U Nišu primam i imunoterapiju. U oktobru su svi tumori na mozgu bili ozračeni i terapija je u početku davala rezultate - metastaze su počele da se smanjuju, osjećala sam se dobro - kaže.

Međutim, već u februaru i martu pojavile su se nove metastaze.

- Ukupno sam pet puta zračena na gama nožu, ali se zbog neprestanog pojavljivanja novih metastaza od tog vida liječenja odustalo. Nakon toga sam primila i četiri ciklusa imunoterapije iz Turske, ali ni ona nije dala rezultate. U jednom trenutku imala sam čak 53 metastaze na mozgu! – priča Jovana.

Više nije znala šta da radi, ali nije gubila nadu.

- Tražila sam rješenja, željela da živim. Tako sam saznala za rusku vakcinu. Došla sam do kontakta prof. dr Vladimira Jakovljevića sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, koji sarađuje sa ruskim naučnicima. Poslala sam mu kompletnu medicinsku dokumentaciju i rekla da želim da se prijavim za terapiju - objašnjava Jovana.

Dokumentacija je proslijeđena u Rusiju, a ubrzo je stigao i odgovor da je - prihvaćena za liječenje. Međutim, baš kada je trebalo da otputuje, stanje joj se naglo pogoršalo. Metastaze su natekle i počele da pritiskaju mozak. Nije mogla da govori, da stoji, nije jela ni pila.

Nakon terapije kortikosteroidima stanje se stabilizovalo i krajem novembra otputovala je u Moskvu.

- Tamo su mi uradili detaljnu dijagnostiku, snimanja, provjerili biopsiju i uzeli uzorke tkiva od kojih se pravi personalizovana vakcina. Sa terapijom bi trebalo da krenem u januaru – dodaje ona.

Liječenje u Moskvi košta 100.000 evra. U cijenu su uključene personalizovane vakcine, terapije, pregledi, prevod medicinske dokumentacije i troškovi smještaja. Uz pomoć porodice i prijatelja već je uplaćena prva rata od 35.000 evra, dok je za nastavak liječenja potrebno još 65.000.

- Ipak, optimizam me ne napušta. Najveća snaga je moj osmogodišnji sin. Zbog njega nema odustajanja. U Rusiji sam upoznala vrhunske stručnjake i lično se uvjerila koliko su posvećeni i stručni. Nema predaje! Svaki dan mi je lijep dan. Vjerujem da će se nakon Rusije za mene otvoriti novo poglavlje života - poručuje ova hrabra žena.

Prof. dr Vladimir Jakovljević kaže za Kurir da je Jovanino stanje ozbiljno, ali da očekuje dobar rezultat. Kada je u pitanju cijena liječenja ona je sada izmijenjena i iznosi 190.000 evra po pacijentu.

- Vakcina se daje u 10 jednakih doza na svake dvije nedjelje, a pacijent je sve vrijeme prisutan u Rusiji. U početku je cijena bila 100.000 evra, onda su je Rusi korigovali i sada je 190.000 evra, ali očekujem da će biti 100.000 za pacijente koji su ušli u proceduru prije korekcije cijene - kaže i dodaje da je u pitanju sofisticirana tehnologija koja je još nova te da će cijena biti niža kada vakcina uđe u kliničku praksu.