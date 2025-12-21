Logo
Doktorica otkriva je li dobro jesti čvarke i slaninu za doručak

21.12.2025

20:08

Докторица открива је ли добро јести чварке и сланину за доручак
Foto: Pixabay

Ako se pitate da li je u redu da dan započnete slaninom i čvarcima – odgovor je: može, ali ne u svakoj situaciji.

Doktorica Snežana Basić kaže da ovakva hrana nije zabranjena, ali da zahtijeva malo više promišljenosti nego što mislimo. Nije stvar u tome da li je masno, već da li tvoje tijelo zna šta da radi s tim gorivom.

Doktorica naglašava da ovakvi obroci imaju smisla ako su dio šire slike – ako znaš da ćeš biti fizički aktivna, ako ih kombinuješ sa povrćem, ako ne pretjeraš. Slanina i čvarci nisu za svaki dan, ali nisu ni za izbacivanje. Imaju svoju ulogu, samo je treba prepoznati, prenosi Espreso.

Zanimljivo je da mnogi ljudi misle da su ovakvi doručci „zabranjeni“ ili „nezdravi“, a zapravo je ključ u balansu.

Najčešća pitanja

Da li d‌jeca smiju da jedu slaninu i čvarke?

U malim količinama, uz povrće i integralni hljeb – da.

Da li su čvarci bolji od slanine?

Zavisi od pripreme – domaći čvarci bez dodataka su često bolji izbor.

Koliko puta ned‌jeljno ih smijemo jesti?

1–2 puta ned‌jeljno, ako ste aktivni i zdravi.

Da li su bolji za doručak ili večeru?

Doručak – tijelo tada najbolje koristi masti kao energiju.

