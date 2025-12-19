Povlači se hljeb produženog trajanja popularnog proizvođača

Državni inspektorat u Hrvatskoj poslao je obavještenje o povlačenju iz prodaje više vrsta hljeba.

Iz prodaje se povlači čak šest različitih pakovanja hljeba produžene svježine proizvođača Mlinar. Iz predostrožnosti se opoziva pakovani hljeb produžene svježine sljedećih naziva:

10265 ČIA HLjEB PAK 400 g – bar-kod: 3858889894039

10319 ČIA HLjEB PAK PL 400 g – bar-kod: 3856028410720

10262 HELjDIN HLjEB PAK 450 g – bar-kod: 3858889894008

10318 HELjDIN HLjEB PAK PL 450 g – bar-kod: 3856028410768

10293 FIT HLjEB PAK 420 g – bar-kod: 3856028400967

10320 FIT HLjEB PAK PL 420 g – bar-kod: 3856028410744

Povlače se proizvodi sa rokovima trajanja:

18. 12. 2025., 19. 12. 2025., 21. 12. 2025., 22. 12. 2025., 23. 12. 2025. i 24. 12. 2025.,

zbog moguće prisutnosti stranog tijela u proizvodima (metalnog porijekla).

Kako je navedeno, proizvodi nisu u skladu sa Uredbom (EZ) 178/2002 o opštim načelima i uslovima zakona o hrani i postupcima u oblasti bezbjednosti hrane.

Podaci o proizvođaču:

MLINAR pekarska industrija d.o.o., Zagreb

Obavještenje se odnosi isključivo na proizvode sa prethodno navedenim podacima.

Takođe se navodi da su navedeni proizvodi plasirani isključivo putem veleprodajnih partnera (trgovačkih lanaca) i da nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima.

Da li se ovi proizvodi nalaze u prodaji u Srbiji?

Prema dostupnom saopštenju, nema potvrde da su sporni proizvodi distribuirani na tržištu Srbije. Navodi se da su proizvodi plasirani putem veleprodajnih partnera, ali nije precizirano da li se to odnosi i na izvoz u Srbiju.

Preporuka potrošačima u Srbiji:

Ako ste ove proizvode kupili u domaćim trgovinskim lancima, provjerite bar-kod i rok trajanja, a u slučaju podudarnosti obratite se prodavcu ili uvozniku radi povraćaja ili dodatnih informacija. Za sada ne postoji zvanično upozorenje srpskih institucija da su ovi proizvodi prisutni na domaćem tržištu.

