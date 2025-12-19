Da li nam prijeti zaraza? Potvrđena dva smrtna slučaja oboljelih od gripa

Izvor:
Telegraf
19.12.2025
08:07
Komentari:0
Broj oboljelih od gripa u Hrvatskoj raste velikom brzinom, a potvrđena su i dva smrtna slučaja povezana s gripom i njegovim komplikacijama, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i istakli da je besplatna vakcina sada dostupna svima, a ne samo rizičnim grupama.
Broj prijava raste neuobičajeno brzo u posljednje tri nedjelje, što je posljedica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. U posljednjoj nedjelji novembra prijavljen je 1.271 slučaj, u prvoj nedjelji decembra zabilježena su 3.383 nova slučaja, a samo prošle nedjelje 7.251 novi slučaj. Do prošle nedjelje ukupno je stiglo 14.342 prijave oboljelih od gripa.
Najviše zaraženih je među decom predškolskog i školskog uzrasta, dok je učestalost najmanja kod osoba starijih od 65 godina, pokazuju podaci HZJZ-a.
Svijet
Zdravstvena služba upozorila: Virus napunio bolnice
U Hrvatskoj se ove sezone bilježi znatno raniji i snažniji porast gripa u odnosu na prethodnih deset godina – od oktobra je zabilježeno 14.342 slučaja gripa, dok ih je prošle sezone u istom periodu bilo svega 292.
Raste i broj teških oblika bolesti: na bolničko lečenje primljena su 353 pacijenta, uključujući 14 na intenzivnoj njezi, dok su prošle godine u istom periodu bile zabilježene samo 23 hospitalizacije i dvije na intenzivnoj njezi.
Sezonu prati i porast smrtnosti u rizičnim grupama, među starijima i hroničnim bolesnicima, kod kojih grip često dovodi do komplikacija poput upale pluća ili sepse. Do sada su prijavljena dva smrtna slučaja povezana s gripom.
U posljednjoj nedjelji čak 50 odsto laboratorijskih uzoraka bilo je pozitivno, a dominantni su virusi tipa A, uključujući podtipove A/H1N1pdm09 i A/H3.
Iz HZJZ-a su saopštili da je za ovu sezonu nabavljena trovalentna inaktivisana vakcina protiv gripa koja je, kao i ranije, besplatna za sve osobe sa povećanim rizikom od težeg oblika bolesti i komplikacija. Takođe su naveli da su nedavno dobili odobrenje Ministarstva zdravlja i HZZO-a da se postojeća vakcina može besplatno ponuditi i osobama koje ne pripadaju rizičnim grupama.
Društvo
U Srbiji se povećava broj oboljelih od gripa: U cirkulaciji četiri tipa virusa
Istakli su da „i dalje ima smisla vakcinisati se“ i pozvali građane da se o dostupnosti vakcine informišu kod svog izabranog lekara ili u zavodima za javno zdravlje.
Trend u Hrvatskoj prati i situaciju u ostatku Evrope, gdje je sezona gripa počela oko četiri nedjelje ranije nego inače, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije.
U najmanje 27 evropskih zemalja aktivnost gripa dostigla je visoke ili veoma visoke nivoe. Svuda je dominantan virus tipa A, uključujući varijantu A(H3N2) sub-klada K, koja čini veliki udio potvrđenih slučajeva. SZO poziva na vakcinaciju i oprez u sezoni naglog porasta cirkulacije virusa.
Region
Visokopatogeni ptičji grip potvrđen u Sloveniji
Stručnjaci ističu da novi sojevi ne moraju nužno izazivati teže oblike bolesti, ali da raniji početak sezone i veći broj slučajeva povećavaju rizik od komplikacija i dodatno opterećuju zdravstvene sisteme tokom zimskih mjeseci.
Kašalj, temperatura 38, 5 koja nikako da spadne, malaksalost koja traje već drugi dan.. ovim riječima za Telegraf.rs. su u prethodnim danima majke opisivale stanje svoje djece.
Po čekaonicama kod ljekara može se vidjeti da su škole gotovo prepolovljene.
Savjet je da se na vrijeme vakciniše protiv gripa, a taj virus je svakako potrebno odležati i ne ići u kolektiv kako se dalje ne bi širio, prenosi Telegraf.
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
2 d0
Zdravlje
2 d0
Najnovije
Najčitanije
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Trenutno na programu