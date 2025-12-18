Logo
Ultrazvuk bi mogao da vrati pamćenje oboljelima od Alchajmera

Izvor:

Politika

18.12.2025

11:25

Komentari:

0
Ултразвук би могао да врати памћење обољелима од Алцхајмера

Naučnici istražuju fokusirane ultrazvučne talase kao neinvazivni način ciljanja amiloida i drugih toksičnih naslaga u mozgu povezanih sa Alchajmerovom bolešću.

Tehnikom emitovanja preciznih zvučnih impulsa, može privremeno da se otvori krvno-moždana barijera i stimulišu prirodni procesi čišćenja mozga, što omogućava imunim ćelijama i terapijskim sredstvima da efikasnije prodru do problematičnih područja.

Монах Илија

Društvo

Rođen je sa mišićnom distrofijom, dugo nosio težak krst bolesti, a onda riješio da se zamonaši!

Rane kliničke studije i istraživanja na životinjama pokazala su obećavajuće znake – smanjen nivo plaka i mjerljiva poboljšanja u određenim testovima pamćenja kod nekih učesnika, prenosi World News.

Iako su rezultati ohrabrujući, većina dosadašnjih ispitivanja uključuje male grupe i pažljivo praćenje; veće, duže studije su i dalje potrebne da bi se potvrdila efikasnost, napravili optimalni protokoli i ostvarila dugoročna bezbjednost.

Iako za porodice i pacijente ovo predstavlja nadu, važno je istaći da je pristup još uvijek eksperimentalan i da se ne primjenjuje rutinski, piše Politika.

