Ultrazvuk bi mogao da vrati pamćenje oboljelima od Alchajmera

Naučnici istražuju fokusirane ultrazvučne talase kao neinvazivni način ciljanja amiloida i drugih toksičnih naslaga u mozgu povezanih sa Alchajmerovom bolešću.

Tehnikom emitovanja preciznih zvučnih impulsa, može privremeno da se otvori krvno-moždana barijera i stimulišu prirodni procesi čišćenja mozga, što omogućava imunim ćelijama i terapijskim sredstvima da efikasnije prodru do problematičnih područja.

Rane kliničke studije i istraživanja na životinjama pokazala su obećavajuće znake – smanjen nivo plaka i mjerljiva poboljšanja u određenim testovima pamćenja kod nekih učesnika, prenosi World News.

Iako su rezultati ohrabrujući, većina dosadašnjih ispitivanja uključuje male grupe i pažljivo praćenje; veće, duže studije su i dalje potrebne da bi se potvrdila efikasnost, napravili optimalni protokoli i ostvarila dugoročna bezbjednost.

Iako za porodice i pacijente ovo predstavlja nadu, važno je istaći da je pristup još uvijek eksperimentalan i da se ne primjenjuje rutinski, piše Politika.