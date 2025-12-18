Aulić: Opasna izjava Branislava Borenovića, tako nešto smo slušali samo od Izetbegovića

Izvor:
ATV
18.12.2025
12:41
Komentari:0
Opasna, sramna i skandalozna izjava. Ovako nešto smo do sada slušali samo od Bakira Izetbegovića i ranije od njegovog oca Alije, a sada im se pridružio i Branislav Borenović. SNSD zajedno sa koalicijom predstavlja većinsku volju srpskog naroda, kao i HDZ hrvatskog u BiH, kaže savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Saša Aulić.
"Opozicija sa svojih pet poslanika (od 14 iz Rep. Srpske) u PD PS BiH pokušava da neustavno i na štetu Republike Srpske izabere glavnog pregovarača sa EU, zajedno sa 20 poslanika iz bošnjačkih partija. To znači - jedinstvena volja političkog Sarajeva, uz manjinsku volju iz Srpske", kaže Aulić na Iksu.
Opozicija sa svojih pet poslanika (od 14 iz Rep. Srpske) u PD PS BiH pokušava da neustavno i na štetu Republike Srpske izabere glavnog pregovarača sa EU, zajedno sa 20 poslanika iz bošnjačkih partija. To znači - jedinstvena volja političkog Sarajeva, uz manjinsku volju iz Srpske. 2/3— Saša Aulić (@AulicSasa) December 18, 2025
Prema tome, kaže "opozicija nije preuzela ništa u svoje ruke, već namjerava da u ruke Sarajeva isporuči još jednu nadležnost Republike Srpske i kompletan pregovarački proces sa Evropskom unijom".
Svijet
1 h0
Fudbal
1 h0
Ostali sportovi
1 h0
Srbija
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
5 h11
Republika Srpska
5 h1
Najnovije
Najčitanije
13
48
13
39
13
37
13
37
13
35
Trenutno na programu