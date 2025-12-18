Logo
Large banner

Aulić: Opasna izjava Branislava Borenovića, tako nešto smo slušali samo od Izetbegovića

Izvor:

ATV

18.12.2025

12:41

Komentari:

0
Аулић: Опасна изјава Бранислава Бореновића, тако нешто смо слушали само од Изетбеговића

Opasna, sramna i skandalozna izjava. Ovako nešto smo do sada slušali samo od Bakira Izetbegovića i ranije od njegovog oca Alije, a sada im se pridružio i Branislav Borenović. SNSD zajedno sa koalicijom predstavlja većinsku volju srpskog naroda, kao i HDZ hrvatskog u BiH, kaže savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Saša Aulić.

"Opozicija sa svojih pet poslanika (od 14 iz Rep. Srpske) u PD PS BiH pokušava da neustavno i na štetu Republike Srpske izabere glavnog pregovarača sa EU, zajedno sa 20 poslanika iz bošnjačkih partija. To znači - jedinstvena volja političkog Sarajeva, uz manjinsku volju iz Srpske", kaže Aulić na Iksu.

Prema tome, kaže "opozicija nije preuzela ništa u svoje ruke, već namjerava da u ruke Sarajeva isporuči još jednu nadležnost Republike Srpske i kompletan pregovarački proces sa Evropskom unijom".

Podijeli:

Tagovi:

Saša Aulić

Republika Srpska

Branislav Borenović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кина повећава порез на кондоме и контрацепцијске пилуле како би повећала наталитет

Svijet

Kina povećava porez na kondome i kontracepcijske pilule kako bi povećala natalitet

1 h

0
Загреб добија нови стадион, руши се Максимир

Fudbal

Zagreb dobija novi stadion, ruši se Maksimir

1 h

0
Црвени картон за турског скијаша

Ostali sportovi

Ovo je prvi čovjek koji je dobio crveni karton u ski skokovima

1 h

0
Након Хрватске и Србија хитно повлачи храну за бебе

Srbija

Nakon Hrvatske i Srbija hitno povlači hranu za bebe

1 h

0

Više iz rubrike

За подстицаје пољопривредницима 50.000 КМ

Republika Srpska

Za podsticaje poljoprivrednicima 50.000 KM

2 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Republika Srpska

Lažna uzbuna: U ovim školama se nastavlja nastava

2 h

1
Додик: Све што је Комшић изговорио у Бриселу била је лаж

Republika Srpska

Dodik: Sve što je Komšić izgovorio u Briselu bila je laž

5 h

11
МУП се огласио о дојавама: У току је противдиверзиони преглед

Republika Srpska

MUP se oglasio o dojavama: U toku je protivdiverzioni pregled

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

48

FIFA: Rusija se vraća na UEFA takmičenja nakon 3 godine suspenzije

13

39

Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

37

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

13

37

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

13

35

Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner