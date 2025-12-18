Logo
Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

18.12.2025

13:37

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Na mejl adrese osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu jutros je upućena poruka sa sadržajem u kojem se, između ostalog, prijeti aktiviranjem eksplozivne naprave. Izvjesno, sadržaj s ekstremističkom retorikom je preveden sa nekog od stranih jezika, posredstvom nekog od onlajn alata.

Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, od jutros obavljaju kontradiverzione preglede prostorija osnovnih i srednjih škola, a na čije e-mail adrese su upućene prijetnje o navodno postavljenim eksplozivnim napravama.

Policija na terenu

Iz Uprave policije MUP-a TK su ranije danas rekli da po prijavama postupaju policijski službenici nadležnih policijskih uprava/stanica, kao i službenici Sektora kriminalističke policije te se poduzimaju sve mjere i radnje na rasvjetljavanju i identifikaciji osoba koje su uputile mejlove.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Republika Srpska

Lažna uzbuna: U ovim školama se nastavlja nastava

U istrazi učestvuju i druge policijske agencije, a nadležni su naveli da su učenici evakuisani te da nema razloga za zabrinutost.

Jutros stigle u škole u Srpskoj

Rano jutros su prijeteće poruke stigle u brojne osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj zbog čega je otkazana nastavaka. Policija je vršila kontradiverzione preglede.

Škola

prijeteće poruke

