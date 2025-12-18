Predložen pritvor za direktora i savjetnicu iz Doma penzionera Tuzla

KT Tuzlanskog kantona podnijelo je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda u Tuzli prijedlog za određivanje pritvora za Mirsada Bakalovića (49), bivšeg direktora Doma penzionera Tuzla, i Zinaidu Razić Halilović (46), šeficu Odjeljenja za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove u Domu penzionera Tuzla i članicu Upravnog odbora.

Oni se sumnjiče da su, kao saučesnici, počinili krivično djelo teška krivična jdela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom izazivanja opšte opasnosti, a Bakalović za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja.

Podsjećanja radi, osumnjičeni se terete da su u Javnoj ustanovi ''Dom za starije“ Tuzla, u periodu od februara 2024. do 4. novembra 2025. godine, svjesno propustili da organizuju i sprovedu propisane mjere zaštite od požara i opšte bezbjednosti za korisnike, iako su znali da se radi o objektu visokog rizika klasifikovanom u prvu kategoriju rizika od požara i da u njemu borave posebno ranjive kategorije korisnika (gde je smješteno 180 starijih korisnika, od kojih je 110 teško bolesnih, nepokretnih ili invalidnih).

''Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Bakalović i Razić-Halilović se sumnjiče da nisu obezbijedili propisan broj medicinskog, njegovateljskog i drugog osoblja u noćnim smjenama u odnosu na broj korisnika, iako su bili svjesni da takav broj osoblja ne može da obezbijedi ni minimalne uslove za opštu bezbjednost korisnika, kao ni nadzor i evakuaciju, posebno u vanrednim okolnostima kao što je požar'', saošteno je iz KT Tuzla.

''Bakalović se takođe sumnjiči da nije sproveo obavezne mjere bezbjednosti u objektu, zbog čega nije uspostavljen adekvatan sistem ranog upozoravanja i sprečavanja požara, nisu obezbijeđeni tehnički uslovi za bezbijedno uklanjanje dima i evakuaciju korisnika, nije sprovedeno praćenje poštovanja zabrane korišćenja električnih uređaja, niti je organizovano uređenje smještaja korisnika u skladu sa njihovom mobilnošću i zdravstvenim stanjem'', naveli su.

U naredbi o sprovođenju istrage navedeno je da su ovi propusti rezultirali ugrožavanjem bezbjednosti velikog broja ljudi, a kada je 4. novembra 2025. godine izbio požar u sobi jednog od korisnika, koji se brzo počeo širiti, izazvao je smrt velikog broja korisnika Doma penzionera Tuzla, koji zbog zdravstvenog stanja nisu mogli da se zaštite ili evakuišu, a povrijeđeno je više od 30 ljudi.

Mirsad Bakalović se takođe tereti da je, kao direktor ustanove, iskoristio svoj položaj da zaključi ugovore o radu i rasporedi dva zaposlena na poslove protivpožarne zaštite i noćnog recepcionera suprotno zakonskim uslovima, bez propisanih stručnih kvalifikacija, čime je dodatno povrijedio prava korisnika i zaposlenih na bezbjednost i na zaštitu života i zdravlja.

Tokom dosadašnje istrage saslušan je veliki broj svjedoka, Tužilaštvu su dostavljeni nalazi i mišljenja tima stručnjaka građevinsko-arhitektonske struke i protivpožarne zaštite, a pregledani su i snimci zaplijenjenog video-nadzora.

Radi se o sveobuhvatnoj, obimnoj i složenoj istrazi koja će se nastaviti u narednom periodu sa ciljem daljeg utvrđivanja odgovornosti drugih osoba u vezi sa ovim tragičnim požarom, kazali su u saopštenju.