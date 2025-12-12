Logo
BiH se sprema za obaranje Ginisovog rekorda, evo i u čemu

12.12.2025

18:05

Komentari:

0
Foto: Vikipedija

U Bosni i Hercegovini kafa zauzima posebno mjesto u svakodnevnom životu, jer je ispijanje kafe u društvu dugogodišnja tradicija i način druženja.

Upravo zbog ove kulturne povezanosti s kafom, Tuzlaci će biti ozbiljni konkurenti u pokušaju obaranja svjetskog rekorda u najmasovnijem ispijanju kafe, jer za mnoge stanovnike ispijanje kafe predstavlja važan i prepoznatljiv dio svakodnevnice.

Aktivnost je planirana za 16. maj u sklopu trećeg Međunarodnog sajma kafe i čokolade, a prijave za sve one koji žele uzeti učešće već su otvorene.

Svijet

Novi saobraćajni znak počeo da se koristi u Evropi: Kazne i do 400 KM ako ga ne poštujete

"Dragi ljubitelji kafe, čokolade i dobrog društva, pridružite nam se u maju, u srcu Tuzle, na nezaboravnom događaju – trećem Sajmu kafe i čokolade 2026, koji ove godine nosi posebnu simboliku. Pored obaranja svjetskog rekorda, istog dana, 16. maja, obilježićemo i Međunarodni dan zajedničkog života u miru, dan koji nas podsjeća na važnost dijaloga, poštovanja i zajedništva među ljudima", naveli su organizatori.

Kotizacija za učesnike iznosi 10 KM, a u tu cijenu uključena je kafa, kolač i certifikat o učešću.

Hronika

Ukinut pritvor "Panterima", izrečene mjere zabrane

Ovakvi događaji u Tuzli nisu novina, pa je tako u gradu soli 2007. godine oboren Ginisov rekord u najmasovnijem poljupcu, a tri godine kasnije i u najmasovnijem bečkom valceru.

(Tuzla)

