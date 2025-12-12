Datum rođenja otkriva hoćete li biti bogati: Je li vaš na popisu?

Dan vašeg rođenja označava početak života, a prema numerologiji, može otkriti mnogo toga o vama - od karaktera i talenata do potencijala za finansijski uspjeh.

Upravo se na tu temu osvrnuo i kreator sadržaja "Oriental Divination" u nedavnom TikTok videu, podijelivši šest datuma rođenja koji, kako tvrdi, ukazuju na život u finansijskom obilju.

Rođeni 1. ili 4. u mjesecu

Prema njegovim riječima, "ljudi rođeni ovih dana blagoslovljeni su bogatstvom od rođenja."

"Imaju snažnu vezu sa božanskom energijom i, bez obzira iz kakve porodice dolaze, predodređeni su za uspjeh i obilje", kazao je on.

Svijet Skandal potresao poznatu kliniku: Dijete (14) zlostavljano i snimljeno pod anestezijom

Numerologija tumači da su osobe rođene prvog u mjesecu nezavisni mislioci, prirodne vođe i pravi vizionari.

Takođe ih opisuje kao ambiciozne, usmjerene na ciljeve i otporne - sve su to kvalitete koje pomažu u postizanju finansijskog uspjeha.

S druge strane, ljudi rođeni četvrtog u mjesecu posjeduju drugačije, ali jednako vrijedne osobine.

Poznati su po svojoj marljivosti, upornosti i pouzdanosti, a rijetko ko može zaraditi novac bez truda i dosljednosti.

Rođeni 7. ili 9. u mjesecu

"Oriental Divination" napominje da "ovi datumi proizvode male sretne zvijezde", a rođeni sedmog ili devetog u mjesecu imaju posebnu sreću kada je riječ o poslovnim poduhvatima, uspjehu u karijeri i zaradi.

Ljudi rođeni sedmog imaju snažnu intuiciju i oštar intelekt. Međutim, kako bi u potpunosti iskoristili svoje darove, portal World Numerology preporučuje da se usredotoče na jedan karijerni put, umjesto da skaču s jednog na drugi.

"Možete i trebate se specijalizovati u jednom određenom području kako biste u potpunosti iskoristili svoje sposobnosti i svoje prirodne intelektualne darove", navodi ovaj portal.

Oni rođeni devetog po prirodi su empatični, saosjećajni i imaju humanitarni duh.

Obično privlače novac bez previše truda i mogu primiti neočekivano nasljedstvo ili neki drugi iznenadni priliv novca.

Velike su šanse da će svoje finansijsko obilje iskoristiti kako bi pomogli drugima i učinili svijet boljim mjestom.

Rođeni 18. ili 19. u mjesecu

Za one rođene na ove datume, "Oriental Divination" tvrdi da nisu samo predodređeni za uspjeh, već da postanu milioneri.

"Ti su pojedinci prirodno vezani za bogatstvo i predodređeni su da budu veliki šefovi u budućnosti. Ističu se svojim talentom i napornim radom", naveo je on.

Fudbal Mediji tvrde: Milojević odlazi iz Zvezde, vraća se Deki?

Prema numerologiji, ljudi rođeni 18. u bilo kojem mjesecu ambiciozni su, samouvjereni i strateški nastrojeni.

Sposobni su organizovati i inspirisati druge, što ih čini prirodnim vođama.

Ipak, World Numerology upozorava da ne bi trebali nepromišljeno ulaziti u prvo područje koje im privuče pažnju.

"Morate biti spremni da si uzmete vremena prije nego što izaberete profesiju", piše na portalu.

Osobe rođene 19. u mjesecu slično su ambiciozne i imaju duboku želju za nezavisnošću, uspjehom i moći. Ne boje se preuzeti velike rizike, što im se, srećom, često isplati.

Njihova odlučnost u kombinaciji sa kreativnošću znači da imaju sposobnost postići velike i profitabilne stvari, prenosi Indeks.