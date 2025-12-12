Okrugli sto o tri decenije Dejtonskog mirovnog sporazuma

U Banjaluci je počeo okrugli sto "Trideset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" koji organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) s ciljem da pokaže da je dosljedna primjena modela uređenja BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda garant budućeg napretka.

Skupu prisustvuju ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan, lider SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik ANURS Dragoljub Mirjanić, rektor banjalučkog Univerziteta Radoslav Gajanin, kao i brojne zvanice iz akademskog, javnog i društvenog života Srpske.

Iz Akademije su ranije naveli da je Dejtonom uspostavljen mir i novo ustavnopravno uređenje BiH kao složene državne zajednice.

"U proteklih 30 godina, uprkos ostvarenih rezultata, dolazilo je do narušavanja izvornog sporazuma, što je dovelo do otežanog i usporenog razvoja Srpske i BiH u cjelini", ukazali su iz ANURS.

Skup organizuje Odbor za pravne nauke - Od‌jeljenje društvenih nauka ANURS.