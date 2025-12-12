Logo
Kovačević: "Slučaj Krnjić" ilustracija kako bismo živjeli bez Srpske, čekajući milost Sarajeva

12.12.2025

08:01

Ковачевић: "Случај Крњић" илустрација како бисмо живјели без Српске, чекајући милост Сарајева
Foto: ATV BL

Slučaj Zijad Krnjić je savršena ilustracija kako bi naši životi izgledali kada ne bi bilo Republike Srpske, rekao je srpski delegat u Domu naroda i portparol SNSD-a, Radovan Kovačević.

"Dobili bismo pokoju mrvicu kada bi nam se Sarajevo smilovalo", napisao je Kovačević na društvenoj mreži.

Kaže da mosta ne bi ni bilo, kao ni autoputa, kliničkog centra, institucija, fakulteta.

"Ali, pobijediće Srpska", poručio je Kovačević.

Radovan Kovačević

Zijad Krnjić

Sarajevo

