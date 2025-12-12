Kovačević: "Slučaj Krnjić" ilustracija kako bismo živjeli bez Srpske, čekajući milost Sarajeva

12.12.2025
08:01
Komentari:1
Slučaj Zijad Krnjić je savršena ilustracija kako bi naši životi izgledali kada ne bi bilo Republike Srpske, rekao je srpski delegat u Domu naroda i portparol SNSD-a, Radovan Kovačević.
"Dobili bismo pokoju mrvicu kada bi nam se Sarajevo smilovalo", napisao je Kovačević na društvenoj mreži.
Kaže da mosta ne bi ni bilo, kao ni autoputa, kliničkog centra, institucija, fakulteta.
"Ali, pobijediće Srpska", poručio je Kovačević.
Slučaj Zijad Krnjić je savršena ilustracija kako bi naši životi izgledali kada ne bi bilo Republike Srpske.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) December 12, 2025
Dobili bismo pokoju mrvicu kada bi nam se Sarajevo smilovalo.
Mosta ne bi ni bilo. Kao ni autoputa, kliničkog centra, institucija, fakulteta...
Ali, pobijediće Srpska!
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h1
Republika Srpska
14 h0
Republika Srpska
16 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu