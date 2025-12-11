Logo
Large banner

Veća izdvajanja za zapošljavanje invalida u 2026. godini

Izvor:

ATV

11.12.2025

19:30

Komentari:

0
Већа издвајања за запошљавање инвалида у 2026. години
Foto: ATV

Na sastanku je posebno istaknuta važnost podrške pojedincima koji su, zahvaljujući programima Fonda, već uključeni u procese profesionalne rehabilitacije, edukacije i obrazovanja. Trenutno se realizuje program u kojem učestvuje više od 15 osoba sa invaliditetom, a samo za njih Fond je u 2025. godini izdvojio 100 hiljada maraka.

„Od samog osnivanja ovoga Fonda mi smo aktivno uključeni i sarađujemo i drago mi je da smo i članica Savjeta koji Fond kao neformalna tijela organizovao u ovoj godini i drago mi je da menadžment Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom redovno obavlja dijalog i konsultacije sa predstavnicima Republičkih saveza organizacija invalida tako da to u kontinuitetu taj dijalog i komunikacija se redovno odvija i daje pozitivne rezultate“, rekao je Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske.

U ovoj godini za održivost zaposlenosti izdvojeno je 300 hiljada maraka, za ekonomsku podršku oko 200 hiljada, dok je novčani stimulans po zaposlenoj osobi iznosio od 7 do 13 hiljada maraka. Ovi iznosi biće značajno povećani u 2026. godini.

„U skladu sa zakonskim nadležnostima Fonda i mogućnostima za narednu godinu unaprijeđivati ta saradnja a samim tim i uslovi za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i posebno ekonomsku podršku ratnim vojnim invalidima“, rekao je Dušan Mastikosa, član Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske.

Kroz sve programe Fonda ove godine izdvojeno je više od osam miliona maraka, a kako je rečeno novčani stimulansi za 2026. godinu biće znatno veći.

„S tim da smo izradili jedan poseban program zapošljavanja osoba sa invaliditetom mlađih od 35 godina u privrednim društvima zapošljavanje invalida s obzirom da nam tamo starosna struktura zaposlenih nije baš naklonjena“, kaže Stevica Dronjak, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, Prijedor.

Uz najavljena veća izdvajanja i nove programe, Iz Fonda očekuju da će 2026. godina donijeti konkretnije rezultate i veće mogućnosti za uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada.

Podijeli:

Tagovi:

Lica sa invaliditetom

zapošljavanje

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Премијер Хрватске

Republika Srpska

Plenković: Intenzivirana saradnja sa Srpskom

2 h

2
Премијер Хрватске

Republika Srpska

Plenković položio kamen temeljac za studentsko-kulturni centar na Petrićevcu

3 h

0
Додик: Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије

Republika Srpska

Dodik: Apsolutno podržavam inicijativu predsjednika Srbije

4 h

4
Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

Republika Srpska

Plenković stigao u Banjaluku, dočekali ga zvaničnici Srpske

5 h

6
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Kako izgleda bol u štitnoj žlijezdi i kada treba posetiti ljekara?

21

01

Fajnenšel tajms: Britanske banke protiv planova o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava

20

55

Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

20

47

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

20

19

Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner