Veća izdvajanja za zapošljavanje invalida u 2026. godini

Na sastanku je posebno istaknuta važnost podrške pojedincima koji su, zahvaljujući programima Fonda, već uključeni u procese profesionalne rehabilitacije, edukacije i obrazovanja. Trenutno se realizuje program u kojem učestvuje više od 15 osoba sa invaliditetom, a samo za njih Fond je u 2025. godini izdvojio 100 hiljada maraka.

„Od samog osnivanja ovoga Fonda mi smo aktivno uključeni i sarađujemo i drago mi je da smo i članica Savjeta koji Fond kao neformalna tijela organizovao u ovoj godini i drago mi je da menadžment Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom redovno obavlja dijalog i konsultacije sa predstavnicima Republičkih saveza organizacija invalida tako da to u kontinuitetu taj dijalog i komunikacija se redovno odvija i daje pozitivne rezultate“, rekao je Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske.

U ovoj godini za održivost zaposlenosti izdvojeno je 300 hiljada maraka, za ekonomsku podršku oko 200 hiljada, dok je novčani stimulans po zaposlenoj osobi iznosio od 7 do 13 hiljada maraka. Ovi iznosi biće značajno povećani u 2026. godini.

„U skladu sa zakonskim nadležnostima Fonda i mogućnostima za narednu godinu unaprijeđivati ta saradnja a samim tim i uslovi za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i posebno ekonomsku podršku ratnim vojnim invalidima“, rekao je Dušan Mastikosa, član Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske.

Kroz sve programe Fonda ove godine izdvojeno je više od osam miliona maraka, a kako je rečeno novčani stimulansi za 2026. godinu biće znatno veći.

„S tim da smo izradili jedan poseban program zapošljavanja osoba sa invaliditetom mlađih od 35 godina u privrednim društvima zapošljavanje invalida s obzirom da nam tamo starosna struktura zaposlenih nije baš naklonjena“, kaže Stevica Dronjak, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, Prijedor.

Uz najavljena veća izdvajanja i nove programe, Iz Fonda očekuju da će 2026. godina donijeti konkretnije rezultate i veće mogućnosti za uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada.