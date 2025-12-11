Plenković položio kamen temeljac za studentsko-kulturni centar na Petrićevcu

Izvor:
11.12.2025
Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković danas je trebalo da prisustvuje svečanom otvaranju novoizgrađenog graničnog prelaza u Gradišci, ali nažalost zbog opstrukcije u Federaciji do toga nije došlo. Plenković je doputovao u Banjaluku gdje su ga dočekali najviši zvaničnici Republike Srpske i BiH.
Hrvatski premijer posjetio je samostan Marija Zvijezda u Trapistima i položio kamen temeljac za studentsko-kulturni centar na Petrićevcu, čiju će izgradnju sufinansirati Vlada Hrvatske.
Prema prvobitnom planu, Plenković je trebalo da prisustvuje svečanom otvaranju najmodernijeg graničnog prelaza u Gradišci.
Četvrti put zaredom – član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić, odbio je saglasnost na izmjene pravilnika, čime je onemogućeno otvaranje graničnog prelaza i mosta kod Gradiške, projekta od strateškog značaja za cijelu BiH.
Iz Srpske poručuju da će upravo ovaj slučaj pokazati, ko koči evropski put BiH.
