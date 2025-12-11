Logo
Large banner

Plenković položio kamen temeljac za studentsko-kulturni centar na Petrićevcu

Izvor:

ATV

11.12.2025

17:54

Komentari:

0
Премијер Хрватске
Foto: ATV

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković danas je trebalo da prisustvuje svečanom otvaranju novoizgrađenog graničnog prelaza u Gradišci, ali nažalost zbog opstrukcije u Federaciji do toga nije došlo. Plenković je doputovao u Banjaluku gdje su ga dočekali najviši zvaničnici Republike Srpske i BiH.

Hrvatski premijer posjetio je samostan Marija Zvijezda u Trapistima i položio kamen temeljac za studentsko-kulturni centar na Petrićevcu, čiju će izgradnju sufinansirati Vlada Hrvatske.

Prema prvobitnom planu, Plenković je trebalo da prisustvuje svečanom otvaranju najmodernijeg graničnog prelaza u Gradišci.

Četvrti put zaredom – član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić, odbio je saglasnost na izmjene pravilnika, čime je onemogućeno otvaranje graničnog prelaza i mosta kod Gradiške, projekta od strateškog značaja za cijelu BiH.

Iz Srpske poručuju da će upravo ovaj slučaj pokazati, ko koči evropski put BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Andrej Plenković

kamen temeljac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

Svijet

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

3 h

1
Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

Region

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

3 h

0
Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

Srbija

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

3 h

0
Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Srbija

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

3 h

0

Više iz rubrike

Додик: Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије

Republika Srpska

Dodik: Apsolutno podržavam inicijativu predsjednika Srbije

4 h

4
Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

Republika Srpska

Plenković stigao u Banjaluku, dočekali ga zvaničnici Srpske

5 h

6
Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Republika Srpska

Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

6 h

0
Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je odlučeno

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Kako izgleda bol u štitnoj žlijezdi i kada treba posetiti ljekara?

21

01

Fajnenšel tajms: Britanske banke protiv planova o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava

20

55

Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

20

47

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

20

19

Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner