Logo
Large banner

Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

Izvor:

SRNA

11.12.2025

14:19

Komentari:

0
Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Za oko 120 učenika viših razreda banjalučke Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović" danas je održano predavanje o posljedicama nestručne upotrebe pirotehničkih sredstava.

Predavanje je održano u okviru kampanje pod nazivom "Slavimo odgovorno" koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske svake godine sprovodi povodom novogodišnjih i božićnih praznika do 15. januara s ciljem podizanja svijesti maloljetnika o posljedicama nestručne i nezakonite upotrebe pirotehnike.

Pripadnik Policijske stanice Banjaluka Centar Biljana Prodić rekla je novinarima da nestručna upotreba pirotehničkih sredstava može uzrokovati velike povrede, opekotine, trajno oštećenje sluha i vida.

Ona je navela da se pirotehnička sredstva dijele na četiri razreda, te da sredstva prvog razreda koja se nazivaju igračkama mogu da kupe djeca starija od 12 godina. Ona je dodala da drugi razred pirotehničkih sredstava - vatromete i razne petarde mogu da kupe samo punoljetna lica, a uz nadzor roditelja da ih koriste djeca starija od 16 godina.

илу-вода-ријека-20112025

Region

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

Protićeva je istakla da su, kada je riječ o zakonskim rješenjima, propisani prekršaji za upotrebu pirotehničkih sredstava od 300 do 900 KM.

Specijalista urgentne medicine Danijela Kesić Mijić rekla je da su najčešće povrede povrede prstiju i šake, a da nisu rijetke ni povrede oka, opekotine, oštećenje bubne opne.

Mijićeva, koja je šef Edukativnog centra Službe hitne medicinske pomoći, upozorila je roditelje da je u toku izazov na društvenoj mreži "Tik-tok" ko od djece duže može da drži petardu prije nego što je baci.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

pirotehnika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вода ријека

Region

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

3 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

3 h

0
Пала бугарска влада

Svijet

Pala bugarska vlada

3 h

0
Спавање дјевојка сан кревет

Zdravlje

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

3 h

0

Više iz rubrike

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je odlučeno

4 h

0
Сретко Ћурковић напустио Уједињену Српску

Republika Srpska

Sretko Ćurković napustio Ujedinjenu Srpsku

4 h

1
Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком

Republika Srpska

Minić: Potpuno zloupotrebljen razgovor sa Crnatkom

5 h

2
Ковачевић: ГП Градишка би данас био отворен да је опозиција ставила интересе Српске испред сопствених

Republika Srpska

Kovačević: GP Gradiška bi danas bio otvoren da je opozicija stavila interese Srpske ispred sopstvenih

6 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

17

11

Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner