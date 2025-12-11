Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

Za oko 120 učenika viših razreda banjalučke Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović" danas je održano predavanje o posljedicama nestručne upotrebe pirotehničkih sredstava.

Predavanje je održano u okviru kampanje pod nazivom "Slavimo odgovorno" koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske svake godine sprovodi povodom novogodišnjih i božićnih praznika do 15. januara s ciljem podizanja svijesti maloljetnika o posljedicama nestručne i nezakonite upotrebe pirotehnike.

Pripadnik Policijske stanice Banjaluka Centar Biljana Prodić rekla je novinarima da nestručna upotreba pirotehničkih sredstava može uzrokovati velike povrede, opekotine, trajno oštećenje sluha i vida.

Ona je navela da se pirotehnička sredstva dijele na četiri razreda, te da sredstva prvog razreda koja se nazivaju igračkama mogu da kupe djeca starija od 12 godina. Ona je dodala da drugi razred pirotehničkih sredstava - vatromete i razne petarde mogu da kupe samo punoljetna lica, a uz nadzor roditelja da ih koriste djeca starija od 16 godina.

Region Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

Protićeva je istakla da su, kada je riječ o zakonskim rješenjima, propisani prekršaji za upotrebu pirotehničkih sredstava od 300 do 900 KM.

Specijalista urgentne medicine Danijela Kesić Mijić rekla je da su najčešće povrede povrede prstiju i šake, a da nisu rijetke ni povrede oka, opekotine, oštećenje bubne opne.

Mijićeva, koja je šef Edukativnog centra Službe hitne medicinske pomoći, upozorila je roditelje da je u toku izazov na društvenoj mreži "Tik-tok" ko od djece duže može da drži petardu prije nego što je baci.