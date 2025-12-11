Kovačević: GP Gradiška bi danas bio otvoren da je opozicija stavila interese Srpske ispred sopstvenih

Srpski delegat u Domu naroda i portparol SNSD-a, Radovan Kovačević poručio je da je granični prelaz na novom mostu u Gradišci mogao biti otvoren da opozicija iz Republike Srpske nije stavila svoje sopstvene interese ispred interesa Republike Srpske.

- To je najtužnije od svega u vezi sa današnjim otvaranjem graničnog prelaza na novom mostu u Gradišci - rekao je Kovačević.

Ističe da je bitno da se građani Republike Srpske podsjete da je Milorad Dodik, kao član Predsjedništva iz Republike Srpske, 2021. godine stavio veto, odnosno uložio zaštitu vitalnog interesa Republike Srpske na sjednici Predsjedništva na kojoj se odlučivalo o Međunarodnom sporazumu sa Hrvatskom vezanom za granične prelaze.

- Tada je bio aktuelan slučaj graničnog prelaza Svilaj, i Milorad Dodik to nije uradio da bi na bilo koji način zaustavio otvaranje prelaza - Republika Srpska se nikada nije bavila takvim stvarima - već je rekao da se taj sporazum ne treba potpisati dok se kao dio tog sporazuma ne uvrsti novi granični prelaz Gradiška - poručio je Kovačević.

Dodaje da je Dodik tada na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske rekao da, ukoliko dio tog sporazuma ne bude obuhvatao granični prelaz u Gradišci, sigurno ćemo naići na ucjenjivanja kako od Hrvatske tako i od predstavnika Federacije BiH.

Banja Luka Mještani ogorčeni: Srušena rasvjeta u Bukvaleku, nadležni ne reaguju

- To se danas obistinilo. Tada je opozicija napustila sjednicu, nije željela da podrži veto koji je uložio srpsk član Predsjedništva i dozvolila je, kao opozicija, da Džaferović i Komšić preglasaju Dodika i da se sporazum usvoji bez novog graničnog prelaza u Gradišci - podsjetio je Kovačević.

Ističe da zbog takvih poteza opozicije iz Republike Srpske, danas Srpska zavisi od jednog čovjeka iz Federacije.

- Sada smo došli u situaciju da zavisimo od jednog čovjeka iz Federacije BiH koji ucjenjuje Srpsku mnogim drugim stvarima koje nemaju nikakve veze sa otvaranjem graničnog prelaza - naglasio je Kovačević.

Ističe da bi danas bile manje gužve na graničnom prelazu Gradiška, te da bi ovaj grad živio normalan život bez saobraćajnih zastoja i bez prelaza u samom centru grada.

- Imali bismo jedan od najljepših i najmodernijih graničnih prelaza koji bi Banjaluku direktno autoputem spojio sa Evropskom unijom. Ali nažalost, ljudi iz opozicije su smatrali da je njihov sukob sa Dodikom važniji od interesa svih ljudi iz Srpske i važniji od toga da se otvaraju značajni projekti koje smo mi uspjeli da izgradimo - zaključio je Kovačević.