Izmjenama Zakona do efikasnijeg poslovanja javnih preduzeća

11.12.2025

10:27

Foto: ATV

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji bi trebalo da razmatra Narodna skupština Republike Srpske, biće unaprijeđen pravni okvir za upravljanje tim preduzećima, te povećana transparentnost, odgovornost, ekonomičnost i efikasnost njihovog poslovanja.

U skupštinskim materijalima za narednu redovnu sjednicu navodi se da će Zakon biti unaprijeđen u skladu sa mjerama predviđenim ažuriranim akcionim planom Vlade Srpske za reformu javnih preduzeća za period 2022–2026. godina.

U obrazloženju akta, čiji je predlagač Ministarstvo privrede i preduzetništva, ističe se da je cilj izmjena i uvođenje novog sistema za koordinaciju nadzora javnih preduzeća.

"Prijedlog donosi preciznije odredbe koje omogućavaju jasniju primjenu u praksi, posebno u dijelu vođenja interne računovodstvene evidencije radi razdvajanja tržišnih i netržišnih djelatnosti, što doprinosi transparentnosti u korišćenju javnih sredstava", dodaje se u obrazloženju.

Пала развјета

Banja Luka

Mještani ogorčeni: Srušena rasvjeta u Bukvaleku, nadležni ne reaguju

U tekstu prijedloga zakona naglašava se da će resorna ministarstva i jedinice lokalne samouprave sprovoditi nadzor u okviru novog sistema koordinacije, pri čemu će detaljni postupak biti uređen podzakonskim aktom.

"Uvodi se pojam `posebno nadzirano javno preduzeće` i definiše se kao pravno lice pod direktnom ili indirektnom kontrolom Srpske koje dvije uzastopne kalendarske godine ispunjava kriterijume velikog pravnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija", navodi se u obrazloženju.

U obraloženju se dodaje da ovakva kategorizacija omogućava primjenu pojačanih mjera nadzora nad radom javnih preduzeća, koja su od najvećeg značaja za javne finansije.

Dopunjena je i odredba o izradi objedinjenog izvještaja o poslovanju javnih preduzeća, koji sada, osim informacija o stanju, sadrži i konkretne prijedloge mjera za unapređenje upravljanja i poslovanja.

Ovim zakonom propisuje se izrada politike vlasništva kao strateškog dokumenta za unapređenje vlasničkog upravljanja, a predložene izmjene i dopune predstavljaju usaglašavanje sa međunarodnim standardima korporativnog upravljanja, smjernicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj /OECD/ i preporukama Svjetske banke za reformu javnih preduzeća.

Redovna sjednica Narodne skupštine, na čijem predloženom dnevnom redu je 27 tačaka, počeće u utorak, 16. decembra, u Banjaluci.

