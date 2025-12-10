Logo
Large banner

Sretko Đurković imenovan za povjerenika Socijalističke partije Srpske u Doboju

Izvor:

ATV

10.12.2025

18:13

Komentari:

0
Сретко Ђурковић именован за повјереника Социјалистичке партије Српске у Добоју
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Socijalističke partije Srpske i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak boravio je danas u Doboju, zajedno sa potpredsjednikom stranke Dragutinom Škrebićem, gdje je održan sastanak sa Sretkom Đurkovićem, uglednim privrednikom i odbornikom u Skupštini grada Doboj.

Na sastanku je zvanično potvrđeno da Sretko Đurković preuzima povjereništvo Socijalističke partije Srpske u Doboju. Radi se o čovjeku sa velikim iskustvom i ugledom, što će, kako je naglašeno, značajno doprinijeti daljem jačanju organizacije i terenskog rada u ovom gradu.

Predsjednik SPS-a Goran Selak istakao je da Socijalistička partija Srpske svakodnevno raste i širi svoju mrežu, te da partiji pristupa sve veći broj ozbiljnih i dokazanih ljudi.

„Ovo je najbolja potvrda da se krećemo u pravom smjeru. Nastavljamo da gradimo jedinstvenu, snažnu i odgovornu političku organizaciju u svakom dijelu Republike Srpske“, poručio je Selak.

Podijeli:

Tagovi:

Goran Selak

Doboj

SPS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Селак: Орден новомученика бихаћко-петровачких је завјет и обавеза за будући рад

Republika Srpska

Selak: Orden novomučenika bihaćko-petrovačkih je zavjet i obaveza za budući rad

6 d

2
Расписан конкурс за избор новог правобраниоца Републике Српске

Republika Srpska

Raspisan konkurs za izbor novog pravobranioca Republike Srpske

6 d

1
Селак: Заштитити жене од свих облика насиља

Republika Srpska

Selak: Zaštititi žene od svih oblika nasilja

2 sedm

1
Селак извршио грађанску дужност: Очекујем миран и демократски изборни процес

Republika Srpska

Selak izvršio građansku dužnost: Očekujem miran i demokratski izborni proces

2 sedm

1

Više iz rubrike

Додик: Подршка Јавору и ГО у Приједору

Republika Srpska

Dodik: Podrška Javoru i GO u Prijedoru

1 h

2
Цвијановић: Успјешан радни састанак са руководством и активистима ГO СНСД Приједор

Republika Srpska

Cvijanović: Uspješan radni sastanak sa rukovodstvom i aktivistima GO SNSD Prijedor

1 h

1
Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској

Republika Srpska

Dodik: Bošnjaci opstruišu sve što bi moglo da koristi Srpskoj

2 h

1
Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

Republika Srpska

Cvijanović: Građani već dvije decenije biraju SNSD, a ne SDS - to je činjenica

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

00

Jokić svake godine izgubi gotovo 10.000.000 dolara? Razlog je "bizaran"

18

57

Centralne vijesti, 10.12.2025.

18

55

Partizan dovodi bivšeg fudbalera Zvezde?

18

50

Naučnici utvrdili koliko su ljudi zapravo monogamni u poređenju sa drugim vrstama

18

41

Iz AMS-a javljaju: Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku na Batrovcima čekaju 8 sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner