Sretko Đurković imenovan za povjerenika Socijalističke partije Srpske u Doboju

Izvor:
ATV
10.12.2025
18:13
Predsjednik Socijalističke partije Srpske i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak boravio je danas u Doboju, zajedno sa potpredsjednikom stranke Dragutinom Škrebićem, gdje je održan sastanak sa Sretkom Đurkovićem, uglednim privrednikom i odbornikom u Skupštini grada Doboj.
Na sastanku je zvanično potvrđeno da Sretko Đurković preuzima povjereništvo Socijalističke partije Srpske u Doboju. Radi se o čovjeku sa velikim iskustvom i ugledom, što će, kako je naglašeno, značajno doprinijeti daljem jačanju organizacije i terenskog rada u ovom gradu.
Predsjednik SPS-a Goran Selak istakao je da Socijalistička partija Srpske svakodnevno raste i širi svoju mrežu, te da partiji pristupa sve veći broj ozbiljnih i dokazanih ljudi.
„Ovo je najbolja potvrda da se krećemo u pravom smjeru. Nastavljamo da gradimo jedinstvenu, snažnu i odgovornu političku organizaciju u svakom dijelu Republike Srpske“, poručio je Selak.
