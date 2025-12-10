Logo
Dodik: Podrška Javoru i GO u Prijedoru

SRNA

10.12.2025

17:18

2
Додик: Подршка Јавору и ГО у Приједору
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je zadovoljan angažmanom stranke u Prijedoru i istakao da daje punu podršku predsjedniku partijskog Gradskog odbora Slobodanu Javoru.

"Dajem im punu potpunu podršku i pozivam ih da se što više uključe u komunikaciju sa mjesnim odborima. Oni su ključ našeg uspjeha", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa rukovodstvom ove stranke u Prijedoru.

On je naveo da ne smije biti ignorisan nijedan mjesni odbor kojih SNSD ima u svim mjesnim zajednicama, već se u komunikaciji sa njima mora tražiti rješenje svakog eventulanog problema.

СНСД Приједор

Republika Srpska

Cvijanović: Uspješan radni sastanak sa rukovodstvom i aktivistima GO SNSD Prijedor

Dodik je ponovio da su za SNSD prethodni prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj završeni i da stranka ide u susret novim opštim izborima u BiH planiranim za narednu godinu.

"Ovo samo treba shvatiti kao dobru opomenu gradske organizacije, do koje nam je stalo. Čuli smo niz dobrih prijedloga, a jedna od osnovnih stvari koje ćemo morati da sprovodimo jeste da čitava organizacija putem mjesnih odbora utvrdi odgovornosti, procijeni angažman izabranih ljudi iz SNSD-a na razne funkcije i u gradu i na nivou Republike i da im daju ocjenu o tome da li je to u redu ili nije. Imam osjećaj da neki nisu baš dali maksimum i da smatraju da su svoje životne i političke ciljeve ostvarali samo zato što su ponegdje imenovani", upozorio je Dodik.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: SNSD će u Skupštini grada glasati onako kako žele mještani Rosulja

On je ukazao da ima i sjajnih primjera da ljudi koji su imenovani i dalje odlično rade i pobjeđuju, što je nešto što podstiče.

"Sješćemo ovdje u martu i onda ćemo dalje našu organizaciju pripremiti za izbore, potpuno uvjereni u veliku pobjedu SNSD-a. Razgovarali smo i danas i to je naša dužnost da mi iz rukovodstva oslušnemo ono šta naši aktivisti smatraju da treba da uradimo. To je taj način kako treba raditi. Ovo nije posvećeno pitanjima izbora i rezultatima, ovo je posvećeno našoj potrebi da se prilagodimo za vrijeme koje dolazi", naglasio je Dodik.

kancelarija

Ekonomija

U Federaciji u godini dana izgubljeno više od 12.000 radnih mjesta

On je poručio da SNSD nikoga ne odbacije i da su svi članovi dobrodošli.

"SNSD pokazuje sposobnost da neki i kada ne budu na nekim pozicijama ne odlaze iz SNSD-a, kako je to slučaj nekim drugim političkim partijama", poručio je Dodik.

