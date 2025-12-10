Logo
Large banner

Dodik: SNSD će u Skupštini grada glasati onako kako žele mještani Rosulja

Izvor:

SRNA

10.12.2025

16:18

Komentari:

0
Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će SNSD u vezi sa regulacionim planom za izgradnju 16 zgrada u banjalučkom naselju Rosulje, u Skupštini grada Banjaluka glasati za ono rješenje za koje se izjasne mještani.

On je ocijenio da se oko toga u Banjaluci stvorio animozitet, te da su prisutna i politička mešetarenja i korupcija.

"Svaki plan koji se predloži u gradskoj Skupštini, otići ćemo u to područje i pozvaćemo stanovništvo, provjeriti ko su, da ne bude da oni ubacuju sa strane, i ako oni kažu da glasamo, mi ćemo glasati za taj regulacioni plan, ako kažu da ne glasamo, nećemo", rekao je Dodik novinarima u Prijedoru.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina

Dodik je ranije danas podržao zahtjeve građana banjalučkog naselja Rosulje da se ne usvoji prijedlog regulacionog plana "Malta jedan" na sjednici Skupštine grada Banjaluka.

Милорад Додик

Banja Luka

Dodik: Regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati našu podršku

Mještani banjalučkog naselja Rosulje održali su sinoć sastanak na kojem su skupili potpise kako bi podnijeli zahtjev za sazivanje zbora građana ove mjesne zajednice radi primjedaba na Nacrt izmjena dijela regulacionog plana "Malta jedan" koji predviđa izgradnju 16 zgrada.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

SNSD

Skupština grada Banjaluka

Rosulje

regulacioni plan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Покренути питање кривичне одговорности Лагумџије

BiH

Dodik: Pokrenuti pitanje krivične odgovornosti Lagumdžije

1 d

7
Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

Republika Srpska

Dodik: U Savjetu ministara zastupa se jasan stav Srpske; Dogovor osnova svega

1 d

2
Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

Republika Srpska

Dodik: BiH neće ući u NATO, Srbi nastavljaju da podržavaju Rusiju

2 d

8
Додик: Покушавају да подвале непостојећи "дан Д" на европској стазици БиХ

Republika Srpska

Dodik: Pokušavaju da podvale nepostojeći "dan D" na evropskoj stazici BiH

3 d

5

Više iz rubrike

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

Republika Srpska

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

2 h

1
Ево колики ће бити буџет Републике Српске наредне године

Republika Srpska

Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

3 h

0
''Влада ће дати максималну подршку при запошљавању жена''

Republika Srpska

''Vlada će dati maksimalnu podršku pri zapošljavanju žena''

4 h

0
У Бечу се отвара Кућа Републике Српске

Republika Srpska

U Beču se otvara Kuća Republike Srpske

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

00

Jokić svake godine izgubi gotovo 10.000.000 dolara? Razlog je "bizaran"

18

57

Centralne vijesti, 10.12.2025.

18

55

Partizan dovodi bivšeg fudbalera Zvezde?

18

50

Naučnici utvrdili koliko su ljudi zapravo monogamni u poređenju sa drugim vrstama

18

41

Iz AMS-a javljaju: Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku na Batrovcima čekaju 8 sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner