Dodik: SNSD će u Skupštini grada glasati onako kako žele mještani Rosulja

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će SNSD u vezi sa regulacionim planom za izgradnju 16 zgrada u banjalučkom naselju Rosulje, u Skupštini grada Banjaluka glasati za ono rješenje za koje se izjasne mještani.

On je ocijenio da se oko toga u Banjaluci stvorio animozitet, te da su prisutna i politička mešetarenja i korupcija.

"Svaki plan koji se predloži u gradskoj Skupštini, otići ćemo u to područje i pozvaćemo stanovništvo, provjeriti ko su, da ne bude da oni ubacuju sa strane, i ako oni kažu da glasamo, mi ćemo glasati za taj regulacioni plan, ako kažu da ne glasamo, nećemo", rekao je Dodik novinarima u Prijedoru.

Dodik je ranije danas podržao zahtjeve građana banjalučkog naselja Rosulje da se ne usvoji prijedlog regulacionog plana "Malta jedan" na sjednici Skupštine grada Banjaluka.

Mještani banjalučkog naselja Rosulje održali su sinoć sastanak na kojem su skupili potpise kako bi podnijeli zahtjev za sazivanje zbora građana ove mjesne zajednice radi primjedaba na Nacrt izmjena dijela regulacionog plana "Malta jedan" koji predviđa izgradnju 16 zgrada.