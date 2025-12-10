U Beču se otvara Kuća Republike Srpske

U Beču će sutra svečano biti otvorena “Kuća Republike Srpske”, prodavnica sa hercegovačkim i krajiškim proizvodima.

U austrijsku prijestonicu danas je tim povodom otputovala delegacija grada Trebinja predvođena gradonačelnikom Mirkom Ćurićem, u kojoj su i zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković, te direktor Agrarnog fonda Trebinje Veselin Dutina.

Dutina je izjavio novinarima da je ovo veliki poduhvat za grad Trebinje i Agrarni fond, te da je riječ o konceptu gdje će prvi put biti objedinjena dva brenda Republike Srpske.

"Ideja je nastala od Srpsko-austrijskog privrednog foruma, uz podršku predstavnika Republike Srpske, kao i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je dao punu podršku, da Srpska na ovaj način bude vidljiva u EU", istakao je on.

Dutina je rekao da su, zbog jednostavnosti funkcionisanja objekta, odlučili da proizvodi Republike Srpske budu objedinjeni na jednom mjestu.

"Za početak će to biti proizvodi iz „Hercegovačke“ i „Krajiške kuće“, vjerujem da će u budućnosti biti još proizvoda iz regiona. Naši proizvodi će biti zastupljeni pod našim brendom, a izvoziće se posredstvom Agrarnog fonda", napomenuo je Dutina.

On je naveo da je riječ o pečatu devetogodišnjeg rada Agrarnog fonda i “Hercegovačke kuće”, te da je u Austriji velika zainteresovanost za proizvode iz Hercegovine i Krajine.

"Benefiti su i da će se ostvarivati veći prihodi, proizvođači koji nisu imali priliku da izvoze na neka druga tržišta, sada će to moći", rekao je Dutina.

On je podsjetio da će u februaru u Beču biti održan “Svetosavski bal”, a grad Trebinje je prvi put partner ove manifestacije.

Dutina je najavio da će u februaru biti otvorena i “Hercegovačka kuća” u Novom Sadu.